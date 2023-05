Detran|ES abre inscrições para curso de pilotagem de motocicleta para mulheres

today16 de maio de 2023 remove_red_eye59

Com o objetivo de capacitar e dar mais autonomia e segurança às condutoras de motocicletas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai oferecer um curso de pilotagem de motocicleta gratuito exclusivo para mulheres habilitadas na categoria A. As inscrições para 30 vagas foram abertas, às 12h, desta terça-feira (16) e devem ser feitas no site www.detran.es.gov.br. As aulas serão realizadas de forma presencial no dia 24 de maio, das 8h às 17h30, no Centro Metropolitano de Provas Práticas de Direção Veicular do Detran|ES, localizado no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Parte da programação do Movimento Maio Amarelo no Estado, o “Curso de Pilotagem para Mulheres” é uma inovação do órgão que tem como foco proporcionar o conhecimento necessário para as motociclistas aprimorarem as técnicas e desenvolverem as habilidades na condução segura da motocicleta para enfrentar as situações encontradas no trânsito, além de dicas de condução econômica e cuidados diários. O objetivo é contribuir para a independência das mulheres e para a redução de acidentes e mortes envolvendo esse veículo nas vias capixabas.

Durante o curso, com módulos teórico e prático, as alunas aprenderão informações essenciais para a pilotagem segura, como características da motocicleta, inspeção preventiva, equipamentos de proteção, postura, frenagem, curvas, visibilidade nas ladeiras, posicionamento da motocicleta, estratégia de segurança e dicas para garupa.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca a importância de um curso nesse formato para a redução de acidentes. “Esse não é um curso para formação de condutoras, já que todas as participantes já são habilitadas na categoria A. O nosso objetivo é ir além do que elas aprenderam nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) para obter a CNH e proporcionar mais segurança para elas e também independência para ir e vir nesse veículo ou mesmo utilizá-lo como ferramenta de trabalho”, disse.

“Abrimos as inscrições hoje e nossa expectativa é que o curso atraia muitas interessadas. Por isso, pedimos às condutoras selecionadas que compareçam ao curso e, caso não possam ir por qualquer motivo, que entrem em contato com o Detran|ES para que a vaga seja destinada a outra aluna e possamos ter o aproveitamento total das vagas”, acrescentou Givaldo Vieira.

O curso faz parte das atividades da Escola Pública de Trânsito do Estado do Espírito Santo, que tem o objetivo de promover a Política Nacional de Trânsito, bem como a execução de cursos voltados para o exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito, aperfeiçoamento e capacitação da área.

Inscrições

O ‘Curso de Pilotagem de Motocicleta para Mulheres’ é totalmente gratuito, organizado e coordenado pelo Detran|ES com a parceria da empresa Moto Vena. Serão ofertadas um total de 30 vagas. As interessadas devem fazer a inscrição no site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br) a partir de 12h desta terça-feira (16).

Para se inscrever, é necessário estar habilitada na categoria A e não estar cumprindo penalidades de Suspensão do Direito de Dirigir e Cassação da CNH. A seleção será feita por ordem de inscrição respeitando esses critérios para participação. O Detran|ES entrará em contato por telefone ou e-mail com cada contemplada para confirmar a participação no curso.

As alunas deverão comparecer ao curso com a motocicleta, capacete, roupa adequada (calça, jaqueta ou blusa manga longa), calçado fechado (tênis ou botina) e assinar Termo de Responsabilidade para Curso Prático. As alunas receberão Certificado de Participação ao final do curso.

foto de Ming Zimik (Pexels)