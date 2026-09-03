Detran|ES alerta para o vencimento do Licenciamento 2026 em setembro

today3 de setembro de 2026 remove_red_eye78

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta os proprietários de veículos registrados no Estado para as datas de pagamento do Licenciamento Anual do exercício de 2026, que deve ser quitado neste mês de setembro.

As datas de vencimento são definidas de acordo com o último número da placa do veículo e seguem o calendário de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Confira a data de pagamento do seu veículo de acordo com o final de cada placa: calendário de vencimento do Licenciamento 2026 .

O Detran|ES destaca que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os veículos devem renovar o licenciamento anualmente, com o recolhimento de impostos, taxas e multas devidas pelo proprietário, sob o risco de serem autuados em operações de fiscalização de trânsito caso não estejam licenciados.

Veja como emitir o boleto de Licenciamento

Os boletos do Licenciamento e do IPVA estarão disponíveis no site oficial do Detran|ES e não serão encaminhados para o endereço dos proprietários de veículos. O cidadão deve seguir os seguintes passos para a emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) no site do Detran|ES:

Acesse o site www.detran.es.gov.br

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Acesse o serviço ‘Emissão de Boleto Licenciamento’

Faça o login na conta do Acesso Cidadão

Selecione a placa ou informe a placa e o Renavam do veículo e clique em emitir DUA.

O DUA contém o QR Code para pagamento via Pix e o código de barras para pagamento nas instituições financeiras indicadas no documento. Não é preciso imprimir o boleto para realizar o pagamento.

O boleto de Licenciamento inclui todos os débitos pendentes do veículo, como IPVA, multas e taxas de serviços. O Detran|ES destaca que, mesmo com todas as taxas pagas, o veículo pode não ser licenciado se, eventualmente, houver alguma pendência administrativa, como Certificado de Segurança Veicular (CSV), que deve ser feito anualmente nos veículos que utilizam GNV; recall pendente; restrição judicial; entre outras.

Não caia em golpe!

O Detran|ES alerta que o cidadão deve sempre acessar o boleto diretamente no site oficial www.detran.es.gov.br e não pesquisar em sites de busca nem retirar a cobrança em páginas que não sejam o site oficial do órgão. Além disso, o órgão não envia o boleto para o endereço do proprietário do veículo, nem cobranças por e-mail, mensagem de texto para o celular ou WhatsApp.

Antes de concluir o pagamento, o cidadão deve se certificar de que o destinatário que aparecerá na transação é o “Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo”. Caso apareça um destinatário diferente no QR Code lido, o cidadão não deve fazer o Pix, já que o pagamento não constará no sistema e o veículo não será licenciado.

Documento

Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) Eletrônico estará disponível no site do Detran|ES, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e no portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).