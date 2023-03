Detran|ES autoriza Guarda Municipal a atuar na fiscalização de trânsito de Anchieta

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e a prefeitura de Anchieta assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para fortalecer a fiscalização e a educação de trânsito no município, localizado no Litoral Sul do Estado. Por meio do Convênio de Cooperação Técnica Nº 003/2023, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (06), agora, além dos policiais militares, os agentes de trânsito da Guarda Municipal poderão atuar na fiscalização de trânsito e aplicação de medidas administrativas nas vias públicas.

Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, a integração entre os órgãos de trânsito é importante para ampliar ações educativas e o combate às condutas erradas que causam infrações e acidentes no Estado. “Este convênio que firmamos viabiliza uma integração entre os órgãos estadual e municipal e a atuação mais próxima do Detran|ES, em Anchieta, com agentes do próprio município. Os moradores e turistas só têm a ganhar com este reforço no ordenamento de trânsito a partir de um maior efetivo para as ações de fiscalização e educação, o que vai refletir em mais fluidez e segurança para todos”, disse Givaldo.

Ainda segundo o diretor geral, estruturar um sistema de fiscalização de trânsito cada vez mais eficiente e coordenado no Espírito Santo vai contribuir sobretudo para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito capixaba.

Formação

Além de credenciar e designar servidores da Guarda Municipal de Anchieta para exercer a função de agente de trânsito, o Detran|ES já ofertou curso de formação nesta área para uma parte do efetivo e outros profissionais devem participar das próximas edições que serão realizadas pela Autarquia Estadual.

Os novos agentes municipais também serão treinados para fazer uso do sistema de talonário eletrônico para o exercício da fiscalização. A ferramenta faz parte de um sistema contratado pelo Detran|ES e disponibilizado para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e as Guardas Municipais, que possibilita aos profissionais aplicarem multas, por meio deste aplicativo, em condutores infratores. O serviço contribui para otimizar o trabalho dos agentes, ao reduzir as chances de erros no preenchimento dos autos de infração, além de permitir o lançamento instantâneo das informações no sistema da autarquia.

O Detan|ES também já ofertou o curso de formação e atualização de agentes de trânsito municipais a servidores das Guardas Municipais de São Mateus, Viana, Itapemirim, Colatina, São Gabriel da Palha, Serra, Guarapari, Linhares e Barra de São Francisco.