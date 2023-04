Detran|ES divulga lista dos 3.500 selecionados na 1ª fase do CNH Social 2023

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) apresentou, nesta quinta-feira (20), a lista com os nomes dos 3.500 selecionados na 1ª fase do programa CNH Social de 2023. O resultado está publicado no site www.detran.es.gov.br, em banner localizado na página principal, e a matrícula on-line, obrigatória para garantir a continuidade no processo, já está disponível para os candidatos que foram selecionados. O prazo para o beneficiário realizar este procedimento segue aberto até às 23h59 do próximo dia 05 de maio.

Esta edição é a recordista de inscritos entre todas as fases já disponibilizadas. Mais de 89 mil pessoas se inscreveram interessadas em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B. O período de inscrições foi de 04 a 14 de abril, exclusivamente no site do Detran|ES.

Os candidatos foram selecionados de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Relançado em 2019, em quatro anos, o programa CHN Social ofertou 30 mil carteiras de motorista gratuitamente, sendo 5 mil vagas em 2019; 7 mil vagas em 2020; 8 mil vagas em 2021 e 10 mil vagas em 2022.

Matrícula

Os selecionados devem realizar a matrícula on-line no site do Detran|ES, na aba ‘CNH Social’, obedecendo aos prazos para abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. O Detran|ES destaca que não entra em contato com os candidatos para informar sobre a seleção, sendo de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a divulgação do resultado nos canais oficiais do Órgão e respeitar os prazos estabelecidos para receber o benefício.

Confira aqui o passo a passo e prazos para a matrícula on-line e demais procedimentos do processo de Habilitação do CNH Social 2023

Lista de Suplentes

Haverá, ainda, uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 12 de junho de 2023, a partir das 12h, no site do Detran|ES, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação na primeira fase do programa, contemplando mais candidatos.

O período de matrícula dos suplentes será de 15 a 30 de junho. Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para obtenção do benefício.

Capacitação

Além da habilitação, os beneficiários do programa que tiverem interesse também poderão passar pela Etapa de Capacitação, que oferece Cursos Especializados e atualização para condutores profissionais. Essas etapas visam a profissionalizar os condutores, aumentando, assim, a empregabilidade. São oferecidos os seguintes Cursos Especializados: Transporte de Produtos Perigosos; Transporte de Escolar; Transporte de Passageiros; Transporte de Carga Indivisível; e Transporte de Veículos de Emergência.

Para se matricular em um Curso Especializado para Profissionais é necessário que o condutor tenha sua última CNH emitida por meio do benefício CNH Social; ser maior de 21 anos; estar com a CNH válida; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.