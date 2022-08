Detran|ES monitora dados do Cerco Inteligente para planejamento de ações no trânsito no Estado

Ao todo, 332 câmeras com recurso inteligente já estão instaladas em 83 pontos da Região Metropolitana da Grande Vitória e nos municípios de São Domingos do Norte, Santa Teresa e Aracruz

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) iniciou o acompanhamento do tráfego de veículos na Sala de Comando e Operação do Cerco Inteligente, que funciona na sede administrativa do órgão, em Vitória. O monitoramento é feito por meio de câmeras instaladas em vias do Estado com o objetivo de coletar dados para identificar veículos com restrições e planejar ações voltadas para a segurança no trânsito.

Nesta segunda-feira (22), o governador do Estado, Renato Casagrande, conheceu a sala, bem como as possibilidades de utilização do Cerco Inteligente dentro das demandas do órgão de trânsito.

A Sala de Comando do Detran|ES vai identificar automaticamente informações como indicativo de placa clonada, restrição de furto ou roubo, restrições judiciais e restrições administrativas, como autorização de transporte escolar e GNV vencidos, por exemplo. O sistema vai auxiliar no planejamento e organização das ações do órgão voltadas para a segurança pública com atuação em tempo real.

O Detran|ES reforça que o monitoramento não tem relação com os radares de velocidade ou ações voltadas especificamente para a fiscalização de infrações de trânsito por meio de videomonitoramento. O sistema será importante para definição de estratégias e ações com a finalidade de realizar operações inteligentes em regiões específicas com base nos dados coletados.

Ao todo, 332 câmeras com recurso inteligente de leitura de placas e até mesmo de características dos veículos, como adesivo, cor, marca ou modelo, já estão instaladas em 83 pontos que estão em funcionamento na Região Metropolitana da Grande Vitória e nos municípios de São Domingos do Norte, Santa Teresa e Aracruz. Nas próximas semanas, será concluída a instalação da tecnologia na Grande Vitória, totalizando 125 pontos com mais de 500 câmeras instaladas.

O Cerco Inteligente tem a previsão de instalação em 290 pontos com mais de 1.100 câmeras e mais de 1.600 faixas de vias de trânsito monitoradas em todo o Espírito Santo até o fim do ano, que vão possibilitar a integração entre as forças envolvidas, visando à utilização eficaz da ferramenta.

Integração

Lançado em janeiro deste ano, o Cerco Inteligente vai resultar em mais segurança pública e possibilitar o acompanhamento das diversas esferas envolvidas no tráfego de veículos, como fazendária, ambiental e de controle do transporte de rochas ornamentais pelas vias do Estado, por exemplo.

Além da sala do Detran|ES, haverá ainda salas de comando para monitoramento nas Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Fazenda (Sefaz) e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), que farão o acompanhamento dos dados disponibilizados pelo sistema de acordo com as demandas de cada pasta.