DHPP conclui inquérito e prende quinteto que matou adolescente na Serra

today16 de março de 2021 remove_red_eye36

A Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, concluiu o inquérito que investigou o homicídio de um adolescente de 16 anos e a tentativa de homicídio contra duas mulheres de 21 e 25 anos, que ocorreu no dia 31 de janeiro, no bairro Central Carapina, na Serra. Uma das mulheres atingidas foi baleada na coluna cervical ao tentar proteger um bebê e ficou paraplégica.



O resultado das investigações foi apresentado em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.



No decorrer da investigação foram identificados os cinco indivíduos de 20, 23, 24 e 28 anos e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Todos participaram e confessaram os crimes, eles foram presos nas operações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra.



“Na data do crime, os cinco indivíduos se dirigiram à região da Vala, bairro Central Carapina a bordo de um veículo, recebendo a informação que traficantes rivais a eles estariam nas proximidades de um bar situado na Rua Niterói. Os indivíduos não encontraram esses traficantes e resolveram matar o primeiro que vissem pela frente. A vítima se encontrava conversando com um amigo, que estava em uma bicicleta e os suspeitos já saíram disparando. Outros dois já saíram do veículo efetuando disparos nas costas da vítima que já se encontrava caída no chão”, explicou o titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.



Segundo o delegado, além do adolescente alvejado, um dos indivíduos também atirou em uma mulher que tentava proteger o seu bebê de dois meses, atingindo-a na coluna. “Essa vítima ficou paraplégica em razão do disparo de arma de fogo. Os indivíduos efetuaram ainda disparos de arma de fogo na direção de um bar que contava com, aproximadamente, 50 pessoas no local, ocasião em que uma mulher foi alvejada nas pernas. A motivação foi a disputa pelo tráfico de drogas na região”, disse o delegado.



“Essas mulheres não foram vítimas de bala perdida. Esses cinco indivíduos, de maneira covarde, com desprezo pela vida humana, atingiram para matar. Essa mulher estava apenas tentando proteger sua filha de dois meses de idade. Esse disparo acertou a coluna cervical dela, deixando-a paraplégica e destruindo não só os sonhos e planos dela, como os de toda a família”, lastimou Rodrigo Sandi Mori.



Após os procedimentos de praxe, os investigados foram indiciados por homicídio qualificado, perigo comum, impossibilidade de defesa das vítimas e corrupção de menores. O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Todos os indiciados já são réus no processo judicial.



Todos os quatro suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça. O adolescente foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE).

Por Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)