VILA VELHA | Dia de Campo no Xuri terá práticas sobre compostagem e controle de pragas

13 de junho de 2023

Nesta quarta-feira (14), a empresa Xuri Alimentos Saudáveis – situada no Km 16 da Rodovia ES 388, na região do Xuri – será palco de uma programação dedicada especialmente ao aprimoramento laboral dos produtores rurais de Vila Velha. O evento “Dia de Campo: Boas Práticas em Agroecologia” reunirá representantes da agricultura familiar de toda a região, para discutir ações agroecológicas que envolvam atividades realizadas rotineiramente no cultivo das lavouras.

A programação desta segunda edição do “Dia de Campo” envolve duas práticas. Haverá uma prática ministrada pela engenheira agrônoma Carolina Fernandes – agente de Extensão em Desenvolvimento Rural do Incaper –, que vai abordar o tema “Controle de Pragas e Doenças”. E também outra prática que o engenheiro agrônomo Leonardo Borges da Silva – agente de Extensão em Desenvolvimento Rural do Incaper – especialista em “Gestão e Educação Ambiental” e também em “Tecnologias e Inovações Ambientais” – vai ministrar sobre “Compostagem”.

As inscrições para participação do encontro serão realizadas gratuitamente, antes do início do evento, no próprio local.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a implementação de práticas agroecológicas possibilita ações sustentáveis, nas quais vegetais, animais e seres humanos se tornam parte de um sistema inteligente e interconectado: “A agroecologia fornece princípios ecológicos básicos para o estudo e o tratamento de ecossistemas produtivos enquanto agroecossistemas sustentáveis. Esta ciência orienta a adoção de tecnologias e sistemas de produção buscando sempre acompanhar os processos que já ocorrem na natureza, de forma a manter o equilíbrio tão necessário à estabilidade dos nossos ecossistemas naturais”, explicou ele.

Dia de Campo

“O Dia de Campo é um encontro que resulta da parceria entre a prefeitura de Vila Velha, Incaper, FAPES e Xuri Alimentos Saudáveis, para compartilhar informações e conhecimentos sobre agroecologia e estimular os agricultores a trabalharem e a produzirem alimentos orgânicos mediante o uso responsável do solo e a preservação dos recursos naturais do município. O objetivo é fazer com que o homem do campo trate os ecossistemas produtivos de modo sustentável, harmonizando agricultura e ecologia”, informou Guilherme Galdino, diretor de Agricultura e Pesca da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Já o secretário interino de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Luiz Eduardo Dalfior, ressalta que “agroecologia” é um termo genérico, que envolve muitas práticas sustentáveis, como permacultura, agricultura orgânica e agricultura biodinâmica: “A agroecologia tem um papel fundamental na agricultura, pois reduz os impactos negativos da produção de alimentos sobre a qualidade da água, do solo e do ar e também sobre as florestas e os animais”.

Luiz Eduardo ressaltou, ainda, outros benefícios que a agroecologia proporciona, tais como qualidade de vida, qualidade alimentar, valorização do trabalho rural, rastreabilidade dos produtos e preservação do meio ambiente: “Estamos falando de um modelo alternativo de produção agrícola, baseado na integração e na aplicação de conceitos ecológicos e sustentáveis para a produção de alimentos. Por isso é tão importante a participação dos nossos produtores rurais neste ciclo de eventos”, pontuou.