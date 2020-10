Dia do Empreendedor em Anchieta foi marcado com mais conquistas para a categoria

today7 de outubro de 2020 remove_red_eye24

No último dia 05 foi comemorado do Dia do Empreendedor em todo o país e em Anchieta a data não passou despercebida. A Prefeitura da cidade preparou uma manhã de socialização e apresentação de novos projetos relacionados ao segmento.

Um café da manhã foi preparado para representantes da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) e do Comitê Gestor Municipal das Micro Empresas de Pequenas Portes. A programação seguiu com a apresentação sobre as compras governamentais pela secretária de Integração e Desenvolvimento, Paula Louzada. “Aproveitamos para demonstrar os avanços positivos ocorridos a partir de 2017, com as ações do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora e as nossas parcerias com o Sebrae”, disse.

Na sequência foi aberto um bate papo sobre a temática, ocasião em que a mestre artesã, Cristina Maria Ribeiro Lauterman, representante do Comitê Gestor das Micro e Pequenas Empresas, abordou a relevância do empreendedor conhecer antecipadamente o cronograma de compras municipal para se organizar e poder participar e vencer nas licitações.

Também durante o encontro foi assinado com a CDL um patrocínio por parte da administração para a realização do 3º Natal Premiado. A ação tem como objetivo, além de aquecer e fomentar o comércio local, conscientizar a população sobre a importância da educação tributária, solicitando a nota fiscal no ato da compra para ajudar aumentar a arrecadação do município.

Conforme a vice-presidente da CDL, Marta Tonani, a campanha em Anchieta já começou e irá distribuir R$ 10 mil em prêmios de vale compras para que sejam utilizados no próprio comércio da cidade, até dezembro. “Cada R$ 50,00 em compras, na loja credenciada, vale um cupom para concorrer aos prêmios que serão sorteados durante a campanha”, explicou.

Observatório de Compras Públicas

Outro ponto relevante da programação do Dia do Empreendedor em Anchieta foi a inauguração do Observatório de Compras Públicas, um espaço interdisciplinar na Sala do Empreendedor que tem como objetivo ampliar a circulação de recursos no município por meio das compras governamentais, gerando desenvolvimento local, emprego e renda.

Na prática, o Observatório de Compras Públicas, que é uma inovação no Estado, terá a responsabilidade de ampliar o contato do empreendedor local com a administração, a fim de orientar e estimular a participação nas compras públicas realizadas pelo município.

“O novo setor será um espaço para o empreendedor, onde ele poderá receber orientação e saber antecipadamente o que a prefeitura precisa comprar. Também será um local de mensuração das compras públicas, a fim qualificar o serviço e criar políticas públicas para fomentar a participação do empreendedor anchietense, afinal as compras públicas constituem uma importante atividade estratégica da gestão que mobiliza e influencia diretamente todo o tecido socioeconômico”, disse Louzada.

O serviço está sendo estruturado e já pode ser acessado.