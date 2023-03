Diamond Films anuncia o lançamento do terror ‘O Nascimento do Mal’

today1 de março de 2023 remove_red_eye57

Filme estrelado por Melissa Barrera estreia em 27 de abril nos cinemas

A Diamond Films anuncia o lançamento do seu novo filme de terror O NASCIMENTO DO MAL (Bed Rest), que chega aos cinemas brasileiros em 27 de abril. Neste thriller psicológico aterrorizante, uma mulher em repouso absoluto vive um pesadelo enquanto luta para proteger a si e ao seu bebê de todo o mal.

Estrelado por Melissa Barrera (“Pânico 5”), O NASCIMENTO DO MAL tem roteiro e direção de Lori Evans Taylor e conta com os mesmos produtores da franquia “Pânico” e do filme “Suspíria – A Dança do Medo” (2019).

Em O NASCIMENTO DO MAL, Julie Rivers (Melissa Barrera) conseguiu engravidar depois de anos de tentativas. Para recomeçar, ela se muda com o marido para uma nova casa, onde é obrigada a manter repouso absoluto devido à gravidez de risco. Julie é lentamente consumida pela monotonia e ansiedade causadas pelas restrições e, em pouco tempo, experiências aterrorizantes começam a perseguí-la. Ela vai precisar questionar se sua casa é mal-assombrada ou se o pesadelo em que ela vive está somente em sua imaginação.