Dicas caseiras para remover o tom esverdeado do cabelo

Especialista em loiras, Bruno Oliver, dá dicas de como resolver o problema.

Não é novidade que os fios loiros precisam de um cuidado maior, não só na hora de escolher os produtos, mas também no dia a dia. Dentre esses cuidados, devemos citar o banho de piscina, que com certeza é o terror das loiras, pois pode acontecer dos fios ficarem com um tom esverdeado. Isso pode acontecer devido ao contato dos fios com o sulfato de cobre presente no cloro.



Segundo o especialista em cabelos loiros, Bruno Oliver, existe uma dica caseira que com certeza vai te ajudar na hora do apuro até que se possa procurar a ajuda de um profissional qualificado.



Dica:

1- O primeiro passo é lavar o cabelo com um xampu antirresíduo;

2- Após a lavagem encharcar os fios com leite integral e deixar agir cerca de 10 a 15 minutos;

3- Em seguida aplicar uma máscara que seja apropriada para o tipo de fio.

Temos o loiro de volta, pois a gordura do leite vai remover o sulfato que está preso nas cutículas dos fios ajudando a amenizar o problema. Você pode aplicar uma segunda vez caso não obtenha resultado imediato e se o problema persistir, procure um profissional!

Lembrando que é possível evitar o esverdeamento dos fios a partir de alguns cuidados pré e pós-piscina, sendo eles:

– Mantenha sempre os fios hidratados, pois a falta de hidratação deixa a cutícula aberta e cabelos porosos ficam facilmente esverdeados;

– Lavar o cabelo antes e após entrar na piscina, a lavagem dificulta a penetração do sulfato de cobre;

– Após fazer procedimento de mechas/coloração ou qualquer outro procedimento clareador dos fios é necessário aguardar um intervalo de ao menos 15 dias para entrar na piscina;

– Utilize produtos apropriados para o verão, pois eles protegem da ação do sol e cloro e ajudam a evitar os estragos que possam ser causados.