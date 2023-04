Dicas imperdíveis para curtir a Semana Santa em Anchieta

Para quem ainda não decidiu onde irá passar o feriado da Semana Santa, Anchieta, no Sul do Estado, tem motivos de sobra para ser o destino ideal. Praias e montanhas, além da famosa moqueca capixaba, são algumas das atrações para curtir o feriado em contato com a natureza

Semana Santa chegou! Tem feriado e com isso aumenta a procura por locais agradáveis para curtir os dias de folga. Em Anchieta, além do riquíssimo acervo cultural e religioso, há passeios de barcos até as ruínas jesuíticas pelo rio Benevente. O Santuário Nacional de São José de Anchieta é ideal para conhecer a história da cidade e região, além de recarregar as energias e a fé.

Bem perto da sede existem praias bucólicas e outras com total infraestrutura para passar o dia com a família e curtir o melhor da natureza, como as praias Boca da Baleia, Porto Velho, Parati, Iriri e Ubu. As duas últimas possuem pousadas e hotéis aconchegantes e ótimos restaurantes, onde se pode degustar a famosa torta capixaba.

Já no balneário de Castelhanos, além da praia, acontece por lá ‘Nos Passos da Torta Capixaba’, um evento promovido por restaurantes e quiosques locais, com venda da iguaria a preço promocional de quinta a domingo. Quem consumir o famoso prato capixaba nos estabelecimentos participantes concorre a prêmios, segundo os organizadores. O Parque RDS Papagaio também fica na sede municipal, e é um local ideal para aproveitar os dias de folga em contato com a natureza. O loca possui playgroud, trilhas para caminhadas, viveiro, mirantes e outros cenários bem divertidos.

Balneário de Castelhanos.

E no interior de Anchieta, no circuito dos Imigrantes e no Vale Viver Corindiba, um pouco mais afastado da cidade, há opções de passeios durante o dia, onde os visitantes podem adquirir produtos confeccionados por associações e famílias de agricultores. No roteiro há restaurantes, pousadas, clubes com piscinas naturais e lojinhas de produtos típicos como massas, doces, defumados, licores e bolos.

O Circuito dos Imigrantes compreende as comunidades de Alto Pongal, Alto Joeba, Simpatia, Córrego da Prata e Dois Irmãos. O acesso é pela BR 101 – sentido Cachoeiro de Itapemirim, em um portal que identifica o roteiro. Já o Vale Viver Corindiba, o acesso é pela mesma BR, mas sentido Vitória. Na localidade de Jaqueira, às margens da pista, há um portal que dá acesso ao circuito, que contempla as localidades de Jaqueira, Duas Barras, Dois Irmãos, São Miguel e Olivânia.

E falando em interior, na comunidade de Belo Horizonte é ideal para caminhar ou pedalar subindo o Monte Urubu. Lá de cima, a mais de 300 metros de altitude em relação ao mar, o visual é impressionante.

Também em Mãe-Bá, há locais propícios para registrar lindas fotos próximos a famosa lagoa que dá nome a comunidade e a praia.

fotos André Rangel da Silva