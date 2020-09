Dilsinho apresenta show ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

today2 de setembro de 2020 remove_red_eye33

O Música na Band desta sexta-feira (4) traz um show ao vivo de Dilsinho, a partir das 22h45, direto dos estúdios da emissora em São Paulo. O repertório contará com sucessos da carreira, canções de seu novo trabalho, batizado como “Open House”, e grandes hits do samba e pagode que inspiraram sua trajetória.

Nascido e criado na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, o cantor descobriu a paixão pela música ainda na infância. Começou a se apresentar em bares e restaurantes aos 13 anos, depois de ganhar seu primeiro violão do pai, e aos 16 iniciou a composição das primeiras músicas. Aliás, foi como compositor que ele passou a ganhar espaço no mundo do samba e pagode.

Em 2009, formou o grupo Para de Kaô junto com dois amigos. O primeiro single foi “Maluca Pirada”, que mais tarde se tornou sucesso na voz de Alexandre Pires. Em novembro de 2012, com o fim do trio, o músico iniciou a gravação de seu primeiro CD solo, produzido por Bruno Cardoso e Lelê, integrantes do Sorriso Maroto. Dois anos mais tarde, lançou um álbum homônimo que contou com a participação de Mumuzinho. Ao longo da carreira, dividiu os vocais com Ivete Sangalo, Léo Santana, Turma do Pagode, Thiaguinho, Ferrugem, Henrique & Juliano, Luísa Sonza e Atitude 67. Entre seus maiores sucessos estão as músicas “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Controle Remoto”, “Refém”, “O Cara Certo” e “12 Horas”.

Considerado um dos grandes nomes da atualidade, Dilsinho alcançou recentemente números impressionantes: ultrapassou a marca de 2 bilhões de views em seus clipes no YouTube e tem mais de 7,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, sendo o cantor masculino mais ouvido na plataforma e o 3º artista mais escutado do Brasil. Ele ainda chegou ao topo das canções mais executadas nas rádios de todo o país no segmento de samba e pagode – gêneros onde também lidera no streaming.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.