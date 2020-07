Drenagem e pavimentação de ruas na reta final em Nova Anchieta

As obras para drenagem e pavimentação de nove ruas no bairro Nova Anchieta, na sede de Anchieta, caminham para reta final. As obras estão dando novo visual à localidade. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, um total aproximado de 1,6 Km de ruas que irão receber os serviços de drenagem e pavimentação no bairro.

Estão sendo contempladas: rua 01 (eixo principal – Peroá e Av. dos Capixabas); rua 02 (Salmões); rua 03 (Estrela do Mar); rua 04 (Atuns); rua 05 (Marlin Azul); rua 06 (Manoel Simões); rua 07 (Golfinhos); rua 08 (rua dos Navegantes – próximo a Ponta dos Castelhanos).

Com o serviço, os moradores deixarão de enfrentar poeira em dias de sol e lama quando chove, problemas muito frequentes para quem vive no bairro. De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, a previsão é que nas próximas semanas todas as nove ruas sejam finalizadas com o calçamento que é em sistema PAVS.

Para o prefeito Fabrício Petri as obras representam um grande desenvolvimento no município e dará mais acessibilidade aos moradores. “Estou muito feliz em poder executar esse pacote de investimento que inclui serviços de drenagem e pavimentação no bairro Nova Anchieta e em outras diversas comunidades. Isso traz desenvolvimento e mais acessibilidade para as pessoas”, comenta Petri.

Em todo município a prefeitura está realizando drenagem e pavimentação de diversas ruas. Em alguns bairros as obras já foram concluídas, em outros estão em andamento. Nas demais comunidades inclusas no pacote os serviços, as obras atrasarem em virtude da pandemia provocada pela Covid-19 e os serviços deverão iniciar nos próximos meses.