Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morre aos 52 anos

8 de setembro de 2021

Morreu nesta quarta-feira, dia 08 de setembro, o filho do cantor Roberto Carlos, o produtor musical Dudu Braga.



Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e lutava desde setembro do ano passado contra um câncer irreversível no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal.



Dudu já tinha vencido outras duas batalhas contra um câncer no pâncreas em 2019.

O produtor deixa a mulher Valeska, com quem era casado há 17 anos, e a filha de 5 anos, Laura.

Diagnosticado com glaucoma ao nascer, Dudu Braga acabou perdendo a capacidade visual. Ele é um dos quatro filhos de Roberto Carlos. Nasceu em 1969 e era fruto do casamento com Cleonice Rossi, que morreu de câncer de mama em 1990. Deste casamento também nasceu Luciana. Além de Dudu e Luciana, Roberto é pai de Ana Paula – morta em 2011 após uma parada cardíaca – e Rafael.

fonte Revista Quem

foto Globo