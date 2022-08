Dupla sertaneja capixaba lança a música Revoada, veja o vídeo aqui

Breno & Bernardo lançaram na última sexta-feira (29), uma canção que fala sobre um encontro inesperado na balada

A dupla sertaneja Breno & Bernardo, do Espírito Santo, vem ganhado destaque no cenário musical. Eles já cantaram com Henrique & Juliano, abriram show de Jads e Jadson e É o Tchan, e agora dão mais um passo importante na carreira: o lançamento da música Revoada, dos compositores Gustavo Chaves, Gabriel Viana e Ravan Felipe.

“Mandou mensagem depois da balada dizendo que o melhor beijo era o meu… Me conheceu na revoada e disse que não me esqueceu”, assim é o refrão da música Revoada, que conta a história de uma paquera que começou na balada, mas que tem tudo para continuarem o romance. Os compositores da canção fazem parte do “cast” da Plug Records, produtora que reúne grandes profissionais da área no mercado nacional.

A dupla faz parte da nova geração de cantores do sertanejo universitário capixaba, com repertório variado que vai desde canções românticas, sofrência, músicas mais agitadas e moda de viola.

Registros de plugue

A Plug Records tem o propósito de reunir em um lugar, grandes compositores que almejam crescimento profissional ao lado do respaldo e orientação de uma equipe altamente capacitada e com autoridade no meio. O projeto, criado e desenvolvido pelo produtor musical Marcos Buzzo, foi inaugurado em março de 2022. A empresa, que tem sua sede em Goiânia, visa concentrar na capital os mais distintos e ricos talentos que buscam ter suas composições interpretadas por grandes nomes da música brasileira e internacional.

A Plug Records disponibiliza para a indústria musical, uma vasta gama de serviços que facilita a jornada dos interessados nos mais diversos processos que envolvem o lançamento de uma música, tais como: produção de guias, gravação, edição, consultoria, distribuição digital e marketing para compositores e lançamentos. Além disso, a agenciadora disponibilizará cursos com relevantes nomes para que os profissionais conquistem técnicas e estratégias que são exigidas neste mercado, garantindo um atendimento completo e integral que atualmente não é oferecido por empresas do ramo.

Sendo uma facilitadora de sonhos, a Plug tem como essência difundir e promover o acesso de novos compositores à artistas que antes não seriam alcançados sem o network estabelecido pela produtora.

Spotify

https://open.spotify.com/track/6ZzMNg0fYuXcrIuJR4HhVf?si=2_HXD85ISTyNCb38rY_J0Q&utm_source=whatsapp&nd=1