“É preciso dar mais atenção à primeira infância”, alerta deputado Bruno Lamas

today18 de agosto de 2021 remove_red_eye47

Para Bruno Lamas, as mortes dos irmãos Israel e Ícaro Storch, de 5 e 6 anos, que foram vítimas de um trágico incêndio, e do bebê Bruno Henrique, de apenas 9 meses, em Água Doce do Norte, reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas para as crianças de 0 a 6 anos

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) afirmou hoje (18) que as mortes recentes dos irmãos Israel e Ícaro Storch, de 5 e 6 anos, que foram vítimas de um trágico incêndio que ocorreu na última segunda-feira (16/08), no bairro das Laranjeiras, na Grande Jacaraípe, na Serra, e a do bebê Bruno Henrique, de apenas 9 meses, em Água Doce do Norte, cujas investigações apontam para o fato dele ter sido espancado pelo próprio pai, que foi preso, acende um sinal de alerta para um problema que tem sido colocado para “baixo do tapete” pela sociedade: o abandono da primeira infância.

Segundo ele, os dois trágicos fatos que chamaram a atenção da sociedade capixaba nos últimos dias têm um ponto em comum: a negligência dos próprios pais, naturalmente responsáveis em garantir a segurança dos seus filhos.

Ele lembra que, no primeiro caso, as informações preliminares apontam que as duas crianças estavam sob os cuidados da avó, uma senhora de 62 anos que enfrenta problemas psicológicos e que, no momento do incêndio, fazia uso de remédios controlados, e da irmã, uma adolescente de 15.

A mãe, uma vendedora de picolés, havia três dias que não ia em casa. Não há sequer referência à figura do pai dos meninos.

Já no segundo caso, o deputado lembra que os pais alegaram que o pequeno Bruno Henrique havia engasgado no próprio vômito, o que foi desmentido pelo exame cadavérico.

Recém-eleito presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância da Assembleia Legislativa, Bruno destaca que os fatos causam indignação porque evidenciam a falha da sociedade em cuidar da primeira infância, período de vida que vai do 0 aos 6 anos.

“Para evitar situações de desestruturação familiar e incentivar a melhoria das condições de vida dessas crianças, propomos e foi sancionado pelo governador Renato Casagrande o Dia Estadual da Primeira Infância, que será comemorado em 11 de julho, e a Semana Estadual da Primeira Infância, festejada entre os dias 11 e 17 do mesmo mês. Nosso objetivo é que esse período passe a ser reconhecido como prioridade na agenda de governos e da sociedade civil, os quais devem garantir às crianças o direito à proteção, à saúde e à educação de qualidade, permitindo a sua sobrevivência e o seu pleno desenvolvimento”, declarou.

Ele lembra que na Semana Estadual da Primeira Infância Capixaba (PIC) serão realizados eventos e projetos ligados a essa etapa da vida, através de palestras, seminários e debates, feiras, dentre outros.

O deputado lembra que oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento infantil é mais eficaz e menos custoso do que tentar tratar as consequências das adversidades iniciais mais tarde. E reforça que pesquisas científicas comprovam que nos primeiros anos de vida a criança tem maior “janela de oportunidades” para o desenvolvimento humano integral.

“O que a criança aprende na primeira infância serve de base para tudo o que ela aprenderá ao longo de sua vida. Isso porque nos três primeiros anos de vida existe um maior desenvolvimento cerebral e cognitivo, momento onde há um significativo desenvolvimento da criança. Estudos destacam que são muito importantes a construção e o fortalecimento dos vínculos afetivos e os cuidados nos primeiros anos de vida”, destacou.

DESAFIOS

O parlamentar lembra que os desafios da primeira infância começam logo ao nascimento, com a taxa de mortalidade infantil voltando a crescer pela primeira vez em mais de 15 anos.

Outro ponto que ele destaca é a exposição à violência logo em seus primeiros anos. Há, ainda, segundo ele, a falta de vagas nas creches para crianças, visto que entre as mais vulneráveis, apenas 26% conseguem o acesso no Brasil.

No Estado, o governo deve anunciar até outubro o seu Plano Estadual pela Primeira Infância (Pepi). Atualmente, 24 municípios capixabas já estão desenvolvendo, na prática, ações iniciais, num trabalho integrado com a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), com projetos como: o Brinquedopraça, o Criança Feliz, Boas Práticas, Formação Continuada e Caravana pela Primeira Infância. Outros 30 municípios estão em processo de adesão.