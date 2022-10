Economia Criativa: Secult abre edital para organização que vai atuar na gestão do HUB ES +

A equipe selecionada promoverá fomento à geração de renda, por meio de ações de capacitação, qualificação e profissionalização no espaço físico localizado no Centro de Vitória

O Governo do Estado, por meio Secretaria da Cultura (Secult), abriu o Edital de Chamamento Público 007/2022 – HUB ES +, que vai selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para fazer a gestão do HUB ES+, espaço dedicado às ações de fomento à inovação e à economia criativa. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de outubro.

A equipe ficará responsável por administrar e promover as ações no local, situado no Centro de Vitória, que foi totalmente projetado para a realização de cursos, palestras, trabalhos multimídia, coworking, aceleração e incubação de iniciativas inovadoras e criativas.

– As propostas deverão ser cadastradas por meio da plataforma virtual Mapa Cultural do Espírito Santo, no link: https://mapa.cultura.es.gov.br/oportunidade/425/

– O Edital na íntegra encontra-se no link: https://secult.es.gov.br/editaisdechamamento

Cada Organização da Sociedade Civil poderá apresentar somente uma única proposta para a seleção, além de um plano de trabalho de atividades de capacitação, qualificação e profissionalização destinadas aos novos e já atuantes empreendedores do setor.

Para participar deste Edital de Chamamento Público, a OSC deverá cumprir uma série de exigências, que podem ser conferidas no Edital, como documentação em dia, ter a finalidade educativa e cultural, com foco em inovação, com qualificação comprovada nesse ramo de atividade; ter sede e representação atuante reconhecida no Estado; e ter, no mínimo, dois anos de funcionamento, com cadastro ativo, entre outros detalhes.

HUB ES +

Totalmente projetado para atividades de capacitação, qualificação e profissionalização, o HUB ES+ será um polo de Economia Criativa e Inovação, localizado no edifício Urbivix, próximo à Praça Costa Pereira, nº 30, Centro de Vitória. A ação, que é uma parceria entre as secretarias de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), da Cultura (Secult) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), faz parte do Programa ES + Criativo, do Governo do Estado.

ES + Criativo

Voltado para as ações de economia criativa, o Programa ES + Criativo, do Governo do Estado, por meio da Secult e de outras instituições, vem formando parcerias para fomentar políticas públicas na área de economia criativa, em âmbito Estadual e municipal. A intenção é valorizar a criatividade, o capital intelectual e o valor simbólico-cultural do Espírito Santo.

O segmento criativo, além de abranger setores como o mercado da música, do audiovisual, da gastronomia, do artesanato, dos games, e até mesmo da tecnologia da informação, também amplia uma rede de produtos e serviços, gerando renda e oportunidades.

Dúvidas? (27) 9 9902-1634 ou pelo email: [email protected]