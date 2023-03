Economia do Mar: Estado busca referência da Noruega

Tradição e expertise do país escandinavo com mares e oceanos pode contribuir com desenvolvimento da costa capixaba

O conhecimento norueguês com a exitosa relação econômico ambiental com os oceanos poderá servir de base para o Espírito Santo avançar na construção de políticas públicas direcionadas ao litoral capixaba, abrangendo de forma harmônica os pilares ambiental, econômico e social.

Vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e a cônsul-geral da Noruega no Brasil, Marianne Fosland, confirmaram a formação de um Grupo de Trabalho.

“A Noruega tradicionalmente tem um dos melhores IDHs do mundo, com uma qualidade de vida desejável por muitas nações. A relação do país com a pesca, o turismo, o petróleo, o gás e a energia limpa, por exemplo, são diferenciais que poderemos aproveitar para consolidar políticas públicas, observando e agregando conceitos que respeitem, estimulem e valorizem os diversos segmentos existentes e os que estão surgindo no nosso litoral. A Noruega é uma grande potência e podemos unir práticas para sermos um Estado cada vez mais competitivo, desenvolvendo a economia do mar”, destaca Ferraço.

Marianne Fosland e Ricardo Ferraço destacam o ambiente favorável e a convergência de objetivos para credenciar o intercâmbio do ES com a Noruega.

“Nosso desejo é atrair novos negócios e indústrias e que a economia do mar seja capaz de duplicar de tamanho até 2040 em nosso país. Estou segura de que a gente pode colaborar. Há sinergia de objetivos e ideias. Podemos contribuir com conhecimento, governança e tecnologia. Já temos relação com o Brasil e com o Espírito Santo. Somos investidores do Fundo Amazônia e empresas norueguesas geram cerca de mil postos de trabalho no território capixaba. Vamos aproximar trabalho aos esforços retratados aqui hoje”, ressalta Marianne Fosland.

Presente na reunião, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, lembra que a integração entre os países é fundamental. “A Noruega é um exemplo com ótimas práticas e um dos países com os melhores índices do mundo. Está no topo das nações mais sustentáveis. Queremos tornar o Espírito Santo referência no assunto. Na Seama estamos trabalhando muito para estimular o desenvolvimento sustentável. Esse intercâmbio de ideias é muito positivo”, afirma.

Outra convergência entre a Noruega e o Espírito Santo é a existência de fundos soberanos, com os respectivos governos alocando recursos financeiros oriundos da exploração de recursos finitos, como petróleo e gás natural, beneficiando as gerações atuais e futuras. O da Noruega é o maior do mundo e o do Espírito Santo foi criado em 2019.

Grupo de Trabalho

A estimativa é de que o Grupo de Trabalho conte com a participação de representantes do Governo do Estado, Instituo Federal do Espírito Santo (Ifes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

Os assuntos em pauta serão economia do mar, envolvendo turismo, sustentabilidade, geração de emprego e renda, qualificação profissional. A primeira atividade programada será um seminário para a apresentação e conhecimento da experiência da Noruega.

“Há o Projeto Ifes Foz do Rio Doce. Temos muito trabalho a ser feito. As boas práticas que são referência noutras partes do Brasil e do mundo podem contribuir para superarmos com maior eficiência etapas a cumprir”, pontua o subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

foto Leonardo Tononi/Vice-governadoria