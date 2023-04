Edição 2023 dos Jogos Escolares do Espírito Santo tem sedes regionais definidas

Já estão definidas as oito sedes regionais das modalidades coletivas da edição 2023 dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES). Baixo Guandu, Conceição do Castelo, Guaçuí, Itarana, Ponto Belo, São Gabriel da Palha, Vargem Alta e Vitória vão receber as disputas de basquete, futsal, handebol e vôlei, entre 08 de maio e 17 de junho, nas categorias infantil (de 12 a 14 anos) e juvenil (de 15 a 17 anos).

Como já é tradição, os campeões da fase regional se enfrentarão nas finais estaduais, que acontecerão no Sesc de Guarapari, nas primeiras duas semanas de julho, entre os dias 03 e 08 para a categoria juvenil; e entre os dias 10 e 15 para a categoria infantil.

Já as disputas nas modalidades individuais serão realizas entre o fim de junho e o início de julho. Serão 15, no total: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia, wrestling (luta olímpica) e xadrez.

“Grandes talentos do nosso esporte saíram dos Jogos Escolares. É com grande satisfação que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, dá o pontapé inicial para mais uma edição da competição, com o anúncio dos municípios-sedes. Com certeza será mais uma grande festa do esporte”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Confira abaixo as datas e os municípios escolhidos para sediar as regionais:

Região I – 08/05 a 13/05 – Conceição do Castelo.

Região II – 08/05 a 13/05 – Guaçuí.

Região III – 15/05 a 20/05 – Vargem Alta.

Região IV – 15/05 a 20/05 – Itarana.

Região V – 29/05 a 03/06 – São Gabriel da Palha.

Região VI – 29/05 a 03/06 – Ponto Belo.

Região VII – 12/06 a 17/06 – Baixo Guandu.

Região VIII – 12/06 a 17/06 – Vitória (Sede da Sesport).

Veja o calendário completo aqui.

Etapas nacionais

Os melhores do Espírito Santo seguirão para as etapas nacionais dos Jogos Escolares. Em setembro, em Ribeirão Preto (SP), acontecem os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com estudantes de 15 a 17 anos (juvenil).

Em novembro (em sede ainda a definir), serão realizados os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), competição promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com alunos de 12 a 14 anos (infantil).

Dúvidas

Outras dúvidas a respeito dos Jogos Escolares podem ser resolvidas com o coordenador-geral da competição, Cássio Fassarella, no telefone (27) 3636-7005, ou pelo e-mail [email protected] ou [email protected].