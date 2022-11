EDP abre Chamada Pública para projetos de eficiência energética no Espírito Santo

today10 de novembro de 2022 remove_red_eye54

Iniciativas devem contribuir com o combate ao desperdício e redução do consumo de energia nas cidades da área de concessão; Inscrições podem ser feitas pelo site edpes.gestaocpp.com.br até 23 de janeiro de 2023

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com as inscrições para a Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética. A Companhia disponibilizará um total de R$ 2,3 milhões para o incentivo de projetos que tenham como objetivo a conservação e o uso racional da energia elétrica na área de concessão, e que serão aplicados pela Distribuidora no próximo ano. As inscrições podem ser feitas pelo site edpes.gestaocpp.com.br até o dia 23 de janeiro de 2023.

As iniciativas devem abranger benefícios públicos e/ou privados, promovendo a transformação por meio da eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. Podem ser beneficiadas ações de pessoas físicas e jurídicas que visem a melhoria ou a substituição de instalações na rede elétrica, equipamentos e sistemas de controle de uso de eletricidade, a fim de reduzir o consumo de energia em residências, comércio, indústrias, prédios públicos e particulares, hospitais públicos e entidades beneficentes, iluminação pública, entre outros.

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, conforme critérios técnicos estabelecidos no edital, que pode ser acessado no site. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“Os projetos de eficiência energética reafirmam o compromisso da EDP com a sociedade e o meio ambiente e está em linha com nosso propósito de usar a nossa energia para cuidar sempre melhor. As ações, também, contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – plano de ação global definido pelas Nações Unidas (ONU) para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030, e que está incorporado à agenda estratégica da Companhia para crescer gerando impactos positivos junto à sociedade”, reforça Marcio Costalonga, gestor da EDP.

Na última edição foram destinados mais de R$ 4,2 milhões em projetos selecionados nos municípios de Alegre, Serra, Muqui, Linhares, Ponto Belo, Rio Novo do Sul e Vargem Alta proporcionando uma redução do consumo de energia em cerca de 4024,9 megawatts-hora (MWh/ano), o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 1.677 famílias. Além disso, com as sete iniciativas realizadas, a Companhia contribui para que cerca de 205 toneladas de CO2 deixem de ser lançados na atmosfera no ano.

Categorias de projetos e recursos disponíveis

AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPOLOGIA (S) RECURSOS Melhoria de instalação. Iluminação Pública R$1.220.000,00 Melhoria de instalação, bônus para equipamento eficiente, aquecimento solar, geração com fonte incentivada. Residencial R$ 500.000,00 Melhoria de instalação, bônus para equipamento eficiente, aquecimento solar, geração com fonte incentivada. Hospitais e Entidades Beneficentes R$ 300.000,00 Melhoria de instalação, bônus para equipamento eficiente, aquecimento solar, geração com fonte incentivada. Outras Tipologias R$ 300.000,00

Mais informações podem ser obtidas pelo site edpes.gestaocpp.com.br. Os interessados devem submeter suas inscrições no portal até dia 23 de janeiro de 2023, onde também é possível acessar o edital da Chamada Pública de Projetos.