EDP abre inscrições para curso de qualificação de eletricistas no Sul do Espírito Santo

today4 de março de 2020 remove_red_eye12

Começa hoje, dia 04 de março, o período de inscrição para a Escola de Eletricistas da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo. A iniciativa, que oferece capacitação gratuita de profissionais para atuar no setor elétrico, é voltada para interessados que residem nos municípios de Cachoeiro Itapemirim, Marataízes, Piúma, Guarapari, Anchieta, Alegre, Guaçuí e proximidades do sul do Estado.

Para se candidatar a uma vaga, o currículo deve ser enviado até o dia 11 de março para o e-mail infoccorh@veloxmail.com.br. A Escola dos Eletricistas oferece bolsa auxílio durante o curso, formação profissional completa e possibilidade de contratação.

Sobre o curso e inscrições

Com carga horária de aproximadamente 550 horas e cerca de três meses e meio de duração, a Escola de Eletricistas é gratuita e tem como foco a qualificação e capacitação de homens e mulheres como eletricistas de redes de distribuição. A iniciativa é uma parceria da EDP com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Após a finalização do curso, os alunos recebem certificado chancelado pelo SENAI e permanecerão no banco de talentos da EDP, podendo participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas.

O curso terá aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é que os participantes aprendam sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança. Ao término do curso, a expectativa é que os profissionais estejam capacitados para o mercado de trabalho.

Além da bolsa-auxílio durante o período do curso, os alunos receberão material didático, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e lanche no local.



Os requisitos para cursar a Escola de Eletricistas são:

• Formação: Ensino Médio completo;

· Curso de elétrica básica comprovado;

• Residir nas regiões próximas onde os cursos serão ministrados;

• Ter, no mínimo, 18 anos de idade;

• Disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso;

• Preferencialmente possuir CNH “B”.

Serviço

Escola de Eletricistas

Inscrições de 04 a 11 de março de 2020.

Email para cadastro no processo seletivo: infoccorh@veloxmail.com.br

Local do curso: SENAI Cachoeiro de Itapemirim

Horário das aulas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Benefícios: Bolsa-auxílio, material do curso e diploma