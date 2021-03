Educação de Anchieta convoca representantes para eleição do Conselho do Fundeb

A Secretaria de Educação de Anchieta está convocando os representantes de pais ou responsáveis de alunos da rede municipal e de organizações da sociedade civil, para eleição de representantes suplentes e titulares para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/Fundeb). A eleição será on-line no dia 30 de março e serão eleitos 02 titulares e 02 suplentes de cada categoria.

Os pais ou responsáveis de alunos que tiverem interesse em fazer parte do conselho devem enviar seus dados completos (nome, CPF, telefone, nome do filho estudante da rede e escola onde estuda) para o e-mail: educacao@edu.anchieta.es.gov.br , impreterivelmente até o dia 30 de março, às 08h.

O modelo de eleição está em conformidade com o Decreto 4838-R do Governo do Estado do Espírito Santo e os decretos municipais 6.111 e 6.112/ 2021. A escola dos representantes do CACS/Fundeb acontecerão de forma on-line no dia 30 de março de 2021, através de vídeo conferência pela plataforma Google Meet às 08h30min por meio do link: meet.google.com/ide-nneu-jxp

As outras representações (professores, servidores, representantes do executivo, alunos, representantes da educação do campo) serão eleitas e indicadas por seus pares.

Eleição do CACS/FUNDEB – Pais de alunos e sociedade civil organizada:

Data: 30/02/2021.

08h30min – pais e responsáveis de alunos;

09h30mim – representantes de organizações da Sociedade Civil;

11h00min – eleição de Presidente e Vice-presidente.