ELEIÇÕES 2022 | Audifax deixa o Rede para apoiar Manato no segundo turno

6 de outubro de 2022

Na tarde desta quinta-feira, dia 06, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (REDE), que disputou o governo do Estado no último domingo (02), declarou apoio ao candidato Carlos Manato (PL), que vai disputar o segundo turno dia 30 de outubro com o governador Renato Casagrande (PSB).

Audifax, que deixa o REDE alegando que o partido apoiou a reeleição de Casagrande (PSB), ficou em 4º lugar na disputa e obteve 135.512 votos (6,51% dos votos válidos).

“Diante da decisão nacional do partido de apoio à reeleição de Casagrande, a quem tenho várias críticas, não vejo outra saída a não ser me retirar do partido”, alegou. Ele disse que o apoio a Casagrande vai contra tudo que pregou na campanha.

Sobre o apoio, Audifax disse que não acredita em retrocesso e nem em volta do crime organizado com Manato, que defende a renovação e que não vai revelar seu candidato a presidente no segundo turno.