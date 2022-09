Eleições 2022 | Serviço Porta a Porta garante transporte de usuários no dia da votação em Vitória

today28 de setembro de 2022 remove_red_eye36

Os usuários cadastrados no Serviço Porta a Porta não perderão seu direito ao voto devido a falta de transporte. O serviço Porta a Porta funcionará normalmente, neste domingo (2), dia da eleição.

Para que o transporte esteja garantido, é necessário que o usuário agende seu atendimento com antecedência, até a sexta-feira (30), para que chegue tranquilo ao local de votação.

Toda a frota, composta por seis veículos, estará disponível. Os usuários cadastrados devem agendar atendimento pelo telefone 156 (das 8 às 22 horas) ou pelo aplicativo Vitoria Online. Já os novos interessados deverão entrar em contato pelo telefone (27) 3382.6450, para esclarecimento de dúvidas.

Porta a Porta

O serviço funciona todos os dias, das 4 horas até a meia-noite, inclusive, aos finais de semana e feriados. Ao longo do ano as razões para uso do transporte são saúde, trabalho, educação e lazer.

Atualmente, estão cadastrados 419 usuários aptos a utilizar o serviço. O sistema é exclusivo para pessoas com deficiência e que usam cadeiras de rodas.

O serviço Porta a Porta, da Prefeitura de Vitória, foi ampliado há três meses e cadeirantes que moram na capital e estiverem cadastrados junto a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), passaram a ser atendidos como uma melhor estrutura que a observada anteriormente.

foto Elizabeth Nader/PMV