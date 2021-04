Elite Filmes divulga trailer de ‘Lucky – Uma Mulher de Sorte’

A Elite Filmes divulga o trailer de “Lucky – Uma Mulher de Sorte”, longa do gênero terror que estreia no Cinema Virtual no primeiro semestre de 2021. Protagonizado por Brea Grant, que também assina o roteiro, o filme conta a história de uma popular escritora de livros de autoajuda, que é perseguida todas as noites por um homem mascarado. Sem contar com a ajuda de outras pessoas, ela tem de enfrentar o desconhecido sozinha. Exibido no SXSW 2020, “Lucky – Uma Mulher de Sorte” é dirigido por Natasha Kermani.

Para assistir ao trailer, clique aqui.

Sinopse: Uma mulher é perseguida e aterrorizada por um homem desconhecido, que retorna para a sua casa todas as noites. Quando ela não consegue auxílio das pessoas ao seu redor, é forçada a resolver o problema por conta própria. Direção: Natasha Kermani. Elenco: Brea Grant, Dhruv Uday Singh, Leith M. Burke.

Para assistir a filmes, o público pode acessar a plataforma pelo NOW ou escolher a sala de exibição preferida em www.cinemavirtual.com.br e realizar a compra do ingresso. O filme fica disponível durante 72 horas para até três dispositivos.