Elite Filmes divulga trailer de ‘Os Esquecidos’

8 de abril de 2021

A Elite Filme divulga o trailer de ‘Os Esquecidos’, longa ucraniano que conquistou os prêmios de Melhor Longa Metragem (Menção Especial) e o de Melhor Ator (Danylo Kamensky) no Avanca Festival Film 2020. Com direção de Daria Onyshchenko, que também assina o roteiro ao lado de Cláudia Lehmann, o filme traz a história de uma professora corajosa que arrisca a vida para salvar um estudante órfão. ‘Os Esquecidos’ chega aos cinemas brasileiros ainda no primeiro semestre de 2021.

Para assistir ao trailer, clique aqui.



‘Os Esquecidos’ (The Forgotten) | Drama

Sinopse: Nina, uma professora de Língua Ucraniana, de 30 anos, não pode sair da cidade de Luhansk, ocupada por separatistas no leste da Ucrânia. Forçada a ensinar russo, seu caminho se cruza com o de Andrii, um estudante de 17 anos, quando ela testemunha o jovem ser preso pela polícia após colocar a bandeira ucraniana no telhado da escola. Com medo de que Andrii fique muito tempo na prisão, Nina arrisca sua vida para libertá-lo, e os dois acabam se apaixonando enquanto lutam pela liberdade da região.

Direção: Daria Onyshchenko

Roteiro: Cláudia Lehmann, Daria Onyshchenko

Elenco: Maryna Koshkina, Danylo Kamenskyi, Vasiliy Kukharskiy

Prêmios recebidos

Avanca Festival Film (2020)

Melhor Ator: Danylo Kamenskyi

Menção Especial Melhor Filme

Warsaw International Film Festival (2019)