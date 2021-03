Elite Filmes divulga trailer de ‘Segredos de Família’

today4 de março de 2021 remove_red_eye27

O trailer de “Segredos de Família” acaba de ser divulgado pela distribuidora Elite Filmes. O longa ganhador dos prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz no The Accolade Global Film Competition (2020) estreia com exclusividade no Cinema Virtual em 25 de março. No filme, uma jovem tenta aceitar a morte do irmão e acaba encontrando uma forte amizade com o melhor amigo dele.

O Cinema Virtual é uma plataforma de streaming desenvolvida em parceria com os cinemas que traz a experiência das salas de exibição para dentro de casa.



Com estreias sempre na quinta-feira, o Cinema Virtual exibe produções inéditas e exclusivas que chegam a todo Brasil, inclusive as cidades que ainda não contam com salas de cinema.



Para assistir aos filmes, o público pode acessar a plataforma pelo NOW ou escolher a sala de exibição preferida em www.cinemavirtual.com.br e realizar a compra do ingresso. O filme fica disponível durante 72 horas para até três dispositivos.