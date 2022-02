EM COMA | Quadro clínico de vocalista do grupo de Forró Calcinha Preta piora

17 de fevereiro de 2022

Após piora clínica nas últimas 12 horas, a cantora da banda de forró Calcinha Preta, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, mais conhecida como Paulinha Abelha (43 anos) está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela foi hospitalizada na última sexta-feira, 11, em um hospital particular de Aracaju/SE em virtude de problemas renais.

A informação foi divulgada pela assessoria no perfil da vocalista, em uma rede social, na tarde desta quinta-feira (17).

De acordo com o último boletim médico divulgado hoje (17), Paulinha ia ser transferida de hospital por conta de uma instabilidade neurológica e a paciente não reúne condições clínicas seguras para que o procedimento seja feito no momento.



“O Hospital Unimed Sergipe informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica ela não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento”, informou a nota.



A artista, que nasceu Simão Dias, no interior de Sergipe, entrou para a banda Calcinha Preta em 1998. Ela também integrou as bandas Panela de Barro e Flor de Mel.



Com o Calcinha Preta, um dos grandes grupos de forró, ela gravou músicas como Baby Doll, Armadilha, Abra o Meu Coração e Louca por Ti.