Em forma de Festival Delivery, iniciada mais nova gostosura em Anchieta

today29 de Maio de 2020 remove_red_eye23

Em Anchieta, mesmo em tempo de quarentena é possível provar aquelas delícias de restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares com precinho e sabor de festival. É que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, lançou o 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa e 16 estabelecimentos aderiram a novidade.

Dentre os pratos estão suculentas porções, hanburguer gourmet, pizzas, chopp artesanal, lasanha, açaí, hot dog, comida japonesa, tapioca, espetinhos, churrasco, peixes e muito mais. 32 pratos estão à disposição com preços especiais durante o festival, que tem início neste domingo (31) e segue até setembro.

Os pedidos são totalmente online por meio do aplicativo de mensagem WhatsAap, disponibilizados pelos empreendimentos participantes. A entrega é grátis na sede e em diversas comunidades próximas. Os preços variam entre R$ 7,00 e 60,00.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o objetivo é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da Covid-19. “O evento pretende garantir emprego e renda, além de valorizar ainda mais a gastronomia anchietense que vem se destacando no cenário turístico estadual e nacional”, destaca o titular da pasta, Rozineri Bernardi.

CONFIRA OS PARTICIPANTES, PRATOS E PREÇOS

Buena Onda Brewpub

Quinta a domingo

18h30 às 23h

Entrega grátis: Iriri – Sede – Inhaúma – Subaia

Para demais localidades consulte valores.

Pagamento: Dinheiro, Cartão e PicPay.

Pedidos: 28 3534-2003

ITEM 1

Chopp Artesanal 2 Lts

Pilsen R$ 22 (outros estilos consultar valores)

ITEM 2

EnglishBurguer – R$ 17,90

Outros Burguers consulte nosso cardápio



Restaurante Cozinha do Pescador

Todos os dias

10h às 14h – 16h à 00h

Entrega grátis: Iriri – Sede – Inhaúma – Subaia – Piúma

Para demais localidades consultar valores.

Pagamento: Dinheiro ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99902-3042

ITEM 1

Porção Mista Turbinada

R$ 59,90

ITEM 2

Pestiscos do Mar

R$ 44,90



Espetinho Jaraguá

Todos os dias

18h às 00h

Entrega grátis: Sede

Para demais localidades consulte valores.

Pagamento: Dinheiro ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99929-5269 ou 99907-1736

ITEM 1

Lasanha Girotto

R$ 35,00 o Kilo

Frango ou Camarão

ITEM 2

Batata Top com Camarão ou Frango

R$ 35,00



Hot Dog Na Chapa

Todos os dias

18h às 23h30min

Entrega grátis: Sede, Castelhanos, Ubu e Parati.

Pagamento: Dinheiro ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99963-1601 ou 99979-2206

ITEM 1

Hot Dog na Chapa

R$ 12,00



ITEM 2

X Tudo

R$ 12,00



Arriba Açaí

Terça à sexta: 15h às 23h

Sábado e Domingo: 14h às 23h.

Entrega grátis: Sede, Iriri, Subaia e Inhaúma.

Pagamento: Dinheiro, Pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99912-8062

ITEM 1

Açaí 400ml

R$ 15,00

ITEM 2

Sorvete Litro

R$ 17,00



Restaurante Doce Prazer

Todos os dias

11h às 14h

Entrega grátis: Sede

Para demais localidades consultar valores.

Pagamento: Dinheiro, pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 3536-1395 ou 28 99251-8332

ITEM 1

Marmitex média com Churrasco

R$ 16,00

ITEM 2

Marmitex padrão média

R$ 13,00



Frangozinho Butiquim

Quinta à domingo

19h às 22h

Entrega grátis: Sede, Castelhanos, Ubu, Parati e Recanto.

Pagamento: Dinheiro, Pic-pay, Pay-Pal ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 3536-3511 ou 27 99224-6263

ITEM 1

Kieber de Frango (12 unid)

R$ 28,00

ITEM 2

Frango à passarinho com fritas, e aipim

R$ 42,00 (1kg)



Restaurante Dom Bernardo

Sexta à Domingo

17h às 21h

Entrega grátis: Alto Pongal, Itaperoroma Baixa/Alta, Dois Irmãos, Alto Joeba e Córrego da Prata.

Pagamento: Dinheiro, pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99907-4371 ou 28 99904-3427

ITEM 1

Pizza com Borda de Catupiry (sabores)

R$ 45,00

ITEM 2

Porção de Salgados (24 unid.)

R$ 30,00



La Bodega

Sextas a Domingo

17h às 21h

Entrega grátis: Sede

Pagamento: Dinheiro ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99963-3988 ou 28 99963-3988

ITEM 1

Linguicinha Caipira com Aipim Manteiga

30,00 – 500gr

ITEM 2

Pão com Linguiça

R$ 10,00



Paiol Sushi Bar

Quinta à sábado

A partir das 19h

Entrega grátis: Sede, Castelhanos, Iriri, Subaia, Inhaúma e Piúma.

Para demais localidades consultar valores.

Pagamento: Dinheiro, pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99999-5488 ou 28 99922-4929

ITEM 1

Combinado do Dia – 50 peças

R$ 70,00



ITEM 2

Hot Flambado com alho poró e raspas de limão – 10 peças

R$ 29,90

Resenha Grill

Quarta a domingo

19h às 22h30min

Entrega somente na Sede com taxa fixa de 2,00.

Pagamento: Dinheiro, pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99962-6967

ITEM 1

Espetos – R$ 5,00 unid.



ITEM 2

Jantinha – R$ 7,00



Divino Burguer

Terça a domingo

18h às 23h

Entrega somente na Sede. (sem taxas)

Pagamento: Dinheiro, pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99966-0307

ITEM 1

Divino Burguer – R$ 15,00

ITEM 2

Esplendido Burguer

R$ 18,00

Restaurante Recanto da Pedra

Sexta a domingo

19h às 22h

Entrega grátis somente na Sede, Iriri, Castelhanos, Ubu e Subaia, usando o cupom “festivaldelivery”

Pagamento: Pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99955-1599 ou 28 3534-1599

www.recantoemcasa.com.br

ITEM 1

Combinado Festival Delivery – 30 peças

R$ 50,00

ITEM 2

Pizza Veneza – Camarão

R$ 59,00



Moquecaria e Restaurante Batelão

Quinta a domingo e Feriados

19h às 22h (delivery)

Entrega grátis : Sede, Castelhanos, Ubu, Parati e Recanto do Sol.

Para demais localidades consultar valores.

Pagamento: Pic-pay ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99944-4764

ITEM 1

Bolinho de Bacalhau com Fritas

R$ 50,00

ITEM 2

Filé de Peroá com fritas

R$ 50,00



Tapiocas Recheadas da Marli

Todos os dias

17h às 23h

Entrega grátis: Iriri, Subaia, Inhaúma.

Para demais localidades consultar valores.

Pagamento: Dinheiro ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99929-9390 ou 28 99938-6910

ITEM 1

Morango com Nutella – R$ 13,00

Frango com Catupiry – R$ 15,00



Spettu’s Express

Todos os dias

16h às 22h (delivery)

Entrega grátis: Sede, Iriri, Subaia e Inhaúma.

Para demais localidades consultar valores.

Pagamento: Dinheiro ou Cartão de crédito/débito.

Pedidos: 28 99953-1131 ou 28 99920-2320

ITEM 1

Barca de Espetos

R$ 60,00

ITEM 2

Bolo no pote (sabores)

R$ 10,00