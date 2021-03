Em menos de um mês, Espírito Santo já registrou mais de 17 mil novos casos da Covid-19 em capixabas de 20 a 39 anos

Desde o início de março até a atualização do Painel Covid-19 dessa segunda-feira (29), 17.562 mil capixabas de 20 a 39 anos tiveram resultado positivo para o novo Coronavírus no Espírito Santo. Em relação aos óbitos, foram registradas 44 mortes na faixa etária de 20 a 39 anos, desde início de março até segunda-feira (29), uma média 1,5 mortes por dia só este mês.

“Hoje, o que observamos enquanto vigilância é que pessoas mais jovens estão se contaminando e o desfecho óbito acontecendo com mais frequência. Não é só achar que será uma gripe ou que por ser saudável, que pratica esportes etc. não poderá desenvolver a doença. Está mais que provado que essa narrativa não é verdadeira. O essencial e importante é não se contaminar, é não se colocar em risco”, alertou a chefe do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Larissa Dell’Antonio.



Uma preocupação para além do crescimento de casos no público jovem, é o aumento acelerado da curva de novos casos e óbitos pela Covid-19 em todo Estado. Diferentemente das fases anteriores, o crescimento não tem acompanhado uma base extensa, no que para a saúde representa um tempo hábil para adequar a rede de assistência e garantir o acesso aos leitos aos casos graves.

“É uma composição do acelerado contágio da doença e também da sua gravidade. O que indica também que estamos frente a uma variante que se dissemina de forma mais rápida e mais grave. A variante inglesa é sabidamente mais contagiante e letal”, informou o infectologista e referência técnica do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Raphael Lubiana Zanotti.



Diante do cenário de crescentes novos casos da Covid-19 e de óbitos em outras faixas etárias e não somente nas de idosos, a chefe do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica complementa. “Todos nós precisamos nos cuidar, mesmo aqueles que já tiveram a doença anteriormente. O vírus mutou e pode fazer novas mutações. Mas, as medidas de prevenção continuam as mesmas. Respeite o distanciamento social, use máscara e higienize as mãos”, instruiu.

Dados Covid-19 de 20 a 39 anos

O Espírito Santo registrou, até essa segunda-feira (29), de acordo com dados do Painel Covid-19, 158.662 mil casos entre a população de 20 a 39 anos, desde o início da pandemia no Estado, com um total de 275 óbitos. Só em 2021, foram 45.952 mil novos casos e 86 óbitos.



De fevereiro a março de 2021, houve um aumento de 54,4% no número de novos casos nesta faixa etária e um aumento de 158,8% no número de mortes em um mês.

Além disso, até a última quarta-feira (24), os casos positivos entre 20 e 39 anos representavam 44,8% do total dos casos no Estado, ou seja, dos 35.264 testes positivos durante o mês de março até aquela data, 15.827 pertenciam a este grupo. Em fevereiro, de 30.700 testes positivos, eles representavam 37% do total.