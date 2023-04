Em Vila Velha, bairros recebem mutirão de combate à dengue nesta sexta e sábado

today27 de abril de 2023 remove_red_eye32

Os números da dengue seguem alarmantes no Espírito Santo, com registro de 39 mortes. Em Vila Velha, de acordo com o último boletim epidemiológico, foram notificados 5.110 casos, sem registro de óbitos. E, para eliminar criadouros do mosquito Aedes Aegypti na cidade e orientar os moradores sobre como controlar a sua proliferação, será realizado um mutirão nos bairros Dom João Batista e Nossa Senhora da Penha, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), das 8h às 12h30.

Cerca de 70 profissionais estarão envolvidos na ação. Na sexta-feira, serão realizadas visitas aos imóveis e orientações aos moradores e no sábado, além dessas ações, também serão realizadas limpeza de caixa-ralo (bueiro), remoção de inservíveis – restos de móveis, vasilhames, pneus e objetos sem utilidade, vistorias em imóveis, terrenos e canteiros de obras, entre outras iniciativas importantes no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, destaca que essa é uma ação muito importante, especialmente por levar informações aos moradores, já que cerca de 80% dos criadouros estão nas residências. A ação também vai contar com a participação da Secretaria de Serviços Urbanos.

Cuidados

Para controlar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti são necessários alguns cuidados, entre eles:

– Guardar pneus em locais secos e cobertos ou entregá-los ao serviço de limpeza urbana;

– Guardar garrafas vazias sempre de boca para baixo;

– Armazenar adequadamente os materiais recicláveis;

– Tampar as caixas de água e os ralos;

– Manter o lixo tampado e embalar bem todo objeto que possa acumular água;

– Manter as calhas sempre limpas e desobstruídas;

– Não deixar a água da chuva acumular sobre a laje;

– Não usar pratos nos vasos de plantas;

– Limpar os terrenos.