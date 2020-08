Emenda de Bruno Lamas de mais de meio milhão para saúde da Serra é liberada

today12 de agosto de 2020 remove_red_eye129

Agora é oficial! Caiu na conta da Prefeitura da Serra hoje (dia 12/08) o montante de R$ 511.875,00 (quinhentos e onze mil, oitocentos e setenta e cinco reais), referente à emenda parlamentar do deputado estadual Bruno Lamas (PSB).

O valor será usado na compra de remédios, máscaras, soros e testes, no tratamento da Covid-19. O recurso é oriundo do governo do Estado.

“A solidariedade, união e trabalho são fundamentais para ajudar as pessoas, especialmente quando enfrentamos uma pandemia mundial. Pensando e agindo assim, conseguimos, por meio de emenda parlamentar de nosso mandato, a liberação dos recursos. Dessa forma, colaboramos com a saúde da população e cumprimos mais um compromisso com o povo serrano”, declarou o deputado.

A Serra é a terceira cidade com mais casos de Covid-19 no Estado. Já tem 12.233 moradores infectados e registra 450 mortes causadas pelo coronavírus.

Os bairros da cidade com maior número de óbitos são: Feu Rosa (23), Bairro das Laranjeiras (23) e Nova Carapina (19). Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e foram publicados no Painel Covid-19.