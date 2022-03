Empreendedoras de Cachoeiro terão acesso a microcrédito com juros reduzidos em março

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março), a Sala do Empreendedor de Cachoeiro, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), estará oferecendo opções de microcrédito com juros reduzidos para as empreendedoras da região. São linhas do programa estadual Nossocrédito, com opções para pessoa física e jurídica, que estarão disponíveis até o dia 31 deste mês.

Com valor de contratação de até R$ 15 mil, a linha para mulheres que possuem um negócio informal tem taxa mensal fixada em 0,89% ao mês, com prazo máximo de pagamento de até 36 meses, o que inclui 4 meses de carência.

Já a linha direcionada para empreendedoras formais libera até R$ 21 mil, com as mesmas condições de taxas. O prazo de pagamento é de até 36 meses, com 6 meses de carência.



As mulheres interessadas em contratar uma das linhas de crédito deverão, como primeiro passo, procurar a Sala do Empreendedor, que funciona das 9h às 18h, no Shopping Cachoeiro (2º piso), Centro. Dúvidas também podem ser sanadas pelos telefones (28) 3155-5292 e (28) 3522-4445.



“As mulheres possuem um olhar diferenciado sobre o empreendedorismo, e, hoje, estão presentes em vários setores que antes eram predominantemente masculinos. Com a pandemia, a necessidade de empreender aumentou e, como forma de auxiliar esse público, coordenamos diversas ações de fomento aos empreendedores, e as linhas de crédito são sempre uma excelente opção. As interessadas podem procurar nossos servidores, que irão estudar caso a caso para oferecer a melhor alternativa para elas”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.



Mulheres são maioria entre microempreendedores de Cachoeiro

De acordo com dados de 2021 do Portal do Empreendedor, dos 13.694 cadastrados de microempreendedor no município, 7.041 são de mulheres.



Do total de mulheres microempreendedoras, o maior número se concentra no ramo do comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, com 1.165 cadastros nesta área. Em seguida, vem o ofício de cabeleireira, com 985, e a atividade de promoção de vendas, com 414.



“A mulher tem um papel fundamental no empreendedorismo, graças às perspectivas inovadoras identificadas por elas. Nosso foco é desenvolver e aplicar ações que favoreçam a inserção das mulheres no ambiente de negócio, suavizando a desigualdade de gênero neste setor”, ressalta a subsecretária de Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo da Prefeitura de Cachoeiro, Libiana Davel Muniz.