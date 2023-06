Empreendedores de Vila Velha participam de treinamento para impulsionar negócios

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, em parceria com o Sebrae-ES, promove nesta quinta-feira (22) a primeira oficina de capacitação para Microempreendedores Individuais (MEIs), empreendedores e gestores de micro e pequenas empresas do município, visando ao desenvolvimento de estratégias para o impulsionamento de vendas. A iniciativa, que envolve palestra específica sobre este tema, será realizada às 19 horas, no espaço da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VV), localizado na Rua Guilherme Farias, 53, Centro.

Os interessados em participar podem se inscrever de forma online, acessando o seguinte link: https://es.loja.sebrae.com.br/estrategias-para-ampliar-minhas-vendas-332825566

“O evento é gratuito e acontece propositadamente no período noturno, para possibilitar a participação de quem trabalha em horário comercial”, explica Natan Sarria, analista do Sebrae responsável pelo atendimento do órgão em Vila Velha.

Segundo ele, os participantes terão a chance de aprender a repensar seus respectivos negócios, mas com foco nos clientes, além de identificar pontos que possam ser melhorados e receber orientações sobre como melhorar a percepção de valor dos produtos de sua empresa, a partir da implementação de processos simples e inovadores. “Quem desejar adotar estratégias efetivas para aumentar o rendimento de seu negócio, não deve perder esta palestra”, informou Natan.

Aprimoramento Gerencial

Já para a diretora da Vila do Empreendedor da prefeitura de Vila Velha, Danielle de Deus, esta capacitação será uma oportunidade imperdível para aqueles que querem aprender a utilizar ferramentas e estratégias para divulgar e garantir vendas tanto no mercado físico, quanto na internet: “Com esta capacitação, os empreendedores poderão criar estratégias para aprimorar a gestão comercial de seus negócios, assim como o fluxo de compra do cliente e logística de entrega dos produtos”.

“O município de Vila Velha possui o maior índice de registro de microempreendedores individuais do Estado. São mais de 50 mil. Por isso, estamos sempre buscando promover a qualificação desses agentes de desenvolvimento, que geram empregos, renda e tributos na cidade. No último dia 15 de junho, promovemos a primeira capacitação, onde os participantes receberam importantes dicas sobre como analisar gastos envolvidos na abertura e na gestão de seus empreendimentos, podendo assim compreender definitivamente alguns dos conceitos fundamentais de administração financeira, para implementá-los na prática”, completou Danielle de Deus.