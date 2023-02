Emprego em Anchieta cresce mais que na Grande Vitória

Apresentando recuperação na atividade econômica, o município de Anchieta fechou o ano de 2022 com um acréscimo de 6,94% de mão de obra empregada. O percentual é destaque na região e maior do que o crescimento dos principais municípios da Grande Vitória e do interior capixaba.

O saldo positivo de empregos formais em Anchieta no ano passado é de 306 novos postos de trabalho, que representam 306 famílias que passaram a ter renda e a consumir.

Para efeito de comparação, veja os números do emprego em Vitória (+5,43%), Serra (+4,8%), Cariacica (+5,54%), Cachoeiro de Itapemirim (+3,12%), Colatina (+3,58%) e Linhares (+4,68%).

A secretária municipal de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada, disse que o saldo positivo, assim como ocorreu em 2021, é resultado das políticas de desenvolvimento adotadas pela prefeitura de Anchieta.

“Desde que essa gestão assumiu o município, adotamos o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora. Atuamos firmemente no incentivo aos novos negócios e na captação de vagas para nossa população. Fomentamos o empreendedorismo com capacitações, crédito e desburocratizando a legislação”, listou.

Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência na terça-feira (31).

SINE E EMPREGOS EM ANCHIETA

Interessados na busca de empregos, devem procurar o Sine de Anchieta, que fica localizado na Casa do Cidadão, no Centro da Cidade. O setor realiza o cadastramento e, quando ocorrer surgimento de vaga referente ao interessado, a pessoa é prontamente comunicada e participa da seleção junto a empresa contratante.

A prefeitura e o Sine de Anchieta realizam constantes parcerias e captação de vagas junto às empresas do município e região. Confira aqui as vagas do Sine.

