Empresa de Vila Velha entre as líderes nacionais do setor solar

today16 de junho de 2026 remove_red_eye120

Com matriz em Vila Velha e operação em oito estados do país, a Fotus, uma das grandes líderes do setor de importação e distribuição de sistemas de energia fotovoltaica do Brasil, ampliou sua atuação no mercado de energia renovável com a comercialização de modernos sistemas de armazenamento por baterias.

A empresa canela-verde, que mantém um centro de distribuição no município de Viana, também opera unidades em Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Reconhecida pelo protagonismo no setor, a Fotus agora investe em uma tecnologia estratégica para o futuro da matriz energética brasileira.

As baterias comercializadas pela empresa permitem armazenar a energia gerada para utilização posterior, ampliando a eficiência e a segurança energética de residências, do comércio e da indústria. Os equipamentos podem funcionar como sistemas de backup em casos de interrupção no fornecimento de energia ou atender consumidores localizados em regiões sem acesso à rede elétrica convencional.

A aposta da Fotus acompanha uma tendência mundial de expansão dos sistemas de armazenamento, considerados fundamentais para garantir maior autonomia energética e melhor aproveitamento da energia produzida por fontes renováveis.

“Nascemos em Vila Velha e é daqui que projetamos a Fotus para todo o Brasil. Investir em sistemas de armazenamento por baterias é dar o próximo passo na transição energética, oferecendo a residências, ao comércio e à indústria mais autonomia, eficiência e segurança no uso da energia que produzem”, afirma José João Cunha Filho, CEO da Fotus.

Desde o início de suas operações em Vila Velha, a Fotus registrou uma trajetória acelerada de expansão, reflexo direto do avanço do setor solar no Brasil.

Em junho de 2026, a Fotus inaugurou seu oitavo centro de distribuição, localizado em Cuiabá, no Mato Grosso, ampliando a presença da companhia na região Centro-Oeste e aproximando a operação dos integradores locais, com entregas mais rápidas e estoque disponível.

“Crescer mantendo a matriz em Vila Velha é motivo de orgulho para a Fotus. Cada novo centro de distribuição, como o que inauguramos agora em Cuiabá, aproxima a empresa dos seus parceiros e mostra que é possível construir uma operação de alcance nacional a partir do Espírito Santo”, destaca José João Cunha Filho.

Energia para o presente e para o futuro

Os sistemas fotovoltaicos captam a radiação solar e a convertem em energia elétrica para consumo imediato ou armazenamento. Quando há excedente de produção, a energia pode ser injetada na rede elétrica, gerando créditos junto às concessionárias e reduzindo os custos da conta de luz.

Nesse cenário, as baterias deixam de ser apenas uma solução complementar para assumir papel cada vez mais relevante na transição energética, permitindo maior independência dos consumidores e melhor gestão da energia gerada.

O mercado brasileiro acompanha essa evolução. A energia solar já se tornou a segunda maior fonte da matriz elétrica nacional e segue em expansão, tendo ultrapassado a marca de 70 gigawatts (GW) de potência instalada em todo o país, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

“A trajetória da Fotus demonstra a capacidade de Vila Velha em atrair, desenvolver e impulsionar empreendimentos inovadores com alcance nacional. Em poucos anos, a empresa saiu de uma operação regional e passou a figurar entre as líderes do Brasil em distribuição de energia solar e equipamentos fotovoltaicos. Agora, ao investir em sistemas de armazenamento de energia, a Fotus reforça seu pioneirismo tecnológico e contribui para tornar o ambiente de negócios de Vila Velha cada vez mais favorável à inovação”, avalia Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.