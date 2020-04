Empresário com Coronavírus faz festa no RN

2 de abril de 2020

Francisco Chagas Neto, empresário de 28 anos do Rio Grande do Norte e com suspeita de Coronavírus fez uma festa com certa de 15 pessoas enquanto estava em isolamento.

De acordo com informações do G1, o resultado do exame saiu um dia após o evento, no dia 29 de março.

O empresário, que trabalha com materiais de limpeza, apresentou sintomas de gripe comum: tosse, coriza e febre leve. Depois de quatro dias, ele decidiu se isolar em casa após uma piora no quadro, quando resolveu procurar atendimento médico e submetido ao teste para identificar contaminação pelo Coronavírus.

Contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS – ele organizou a festa com amigos.

“Errei. Errei feio, fui irresponsável e assumo o meu erro. O que eu posso fazer é pedir perdão aos meus amigos e à sociedade. Quem me conhece sabe que sou uma boa pessoa, de boa índole e nunca quis fazer mal a ninguém. Agora, o que eu posso fazer é orar e pedir para que nada de pior aconteça”, disse o empresário ao G1.

Após receber o diagnóstico da doença, Chagas fez uma transmissão ao vivo pela internet para pedir desculpas. Ele diz acreditar que pode ter se infectado em uma das viagens de trabalho pelo Estado.

Fonte G1 e msn.com