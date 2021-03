Empresas e instituições públicas tem benefícios ao contratar mão de obra carcerária

today10 de março de 2021 remove_red_eye32

O trabalho e a educação são os principais pilares do programa Responsabilidade Social e Ressocialização da Secretaria da Justiça (Sejus). A iniciativa oportuniza à pessoa privada de liberdade a reinserção social por meio do trabalho.

A parceria, feita com instituições públicas e privadas, gera postos de trabalho remunerado, contribuindo na ressocialização e qualificação da pessoa presa. A subsecretária de Estado de Ressocialização, Roberta Ferraz, explica que dentre as vantagens para a instituição parceira estão a isenção de encargos previdenciários e trabalhistas.

“Hoje, mais de 200 empresas e instituições públicas geram oportunidades para os apenados. A avaliação dos empregadores é positiva, com elogios à produtividade, assiduidade e interesse dos apenados trabalhadores. Temos empresas que se instalam dentro dos presídios, enquanto outras demandam trabalho externo, e a possibilidade é de parceria em todos os municípios com ou próximo aos presídios. Nosso interesse é de expandir essas parcerias, para que mais internos possam ocupar frentes de trabalho”, explica.

As empresas e instituições interessadas devem procurar a Subgerência de Trabalho do Preso da Sejus, onde receberão informações sobre documentação exigida e detalhes sobre remuneração e os benefícios.

A subsecretária lembra que essa parceria traz um valor agregado que é financeiramente imensurável. “O preso é o primeiro beneficiado, com o estímulo à sua profissionalização e com o salário que pode destinar à sua família. A Sejus ganha um parceiro no processo de reinserção e a sociedade ganha novas oportunidades de transformação dessas pessoas, que muitas vezes são absorvidas pelas empresas mesmo após o cumprimento da pena e não voltam à criminalidade.”

A Subgerência de Trabalho do Preso (Subtrab) é responsável pela gestão do trabalho no sistema prisional capixaba. Os interessados em contratar mão de obra carcerária podem acessar os formulários no link: https://sejus.es.gov.br/programa-responsabilidade-social-e-ressocializacao-parceria-para-contratacao-de-internos-2 ou contatar a equipe através dos telefones (27) 3636-5871 (27) 3636-5862 ou ainda, do e-mail nucleodetrabalho@sejus.es.gov.br .