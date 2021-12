Encontrado corpo de jovem que caiu em rio no sul do Espírito Santo

O corpo do jovem de 24 anos que morreu neste domingo, 26, após o carro que ele estava capotar e cair no Rio Itabapoana foi encontrado por uma equipe de mergulho.

O acidente aconteceu na altura de Mimoso do Sul.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no veículo foram socorridas duas mulheres e levadas para unidades de saúde, mas nada informado sobre o estado delas.



Segundo o Notaer, o carro foi encontrado hoje à tarde a oito metros de profundidade e os mergulhadores levaram 11 minutos para encontrá-lo.



Já o jovem estava preso no banco de trás e acabou se afogando, sendo retirado pela equipe.



foto divulgação Notaer