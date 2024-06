Encontro do MDB estadual reúne mais de 1100 pessoas em Cariacica

Batizado de “Bora 15”, o encontro do MDB estadual no Matrix Hall, em Cariacica, reuniu mais de 1100 pessoas no sábado (15). O encontro ofereceu capacitação aos filiados, com palestras sobre legislação eleitoral e comunicação e o papel das redes sociais, e debateu a questão das ocorrências climáticas, tomando como exemplo as chuvas que afetaram municípios capixabas em março deste ano e os eventos no Rio Grande do Sul.

Participaram do evento o presidente do MDB estadual e vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, integrantes da Executiva Estadual, filiados de todos os 77 diretórios municipais e seus dirigentes, prefeitos e vereadores com mandato e pré-candidatos. O anfitrião do encontro foi o prefeito emedebista de Cariacica, Euclério Sampaio.

Além de nove prefeitos e seis vice-prefeitos filiados ao MDB, estiveram presentes também os prefeitos de Conceição da Barra, Walyson José Santos Vasconcelos, Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, e João Neiva, Renan Rossoni Pattuzzo. O encontro homenageou o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e ex-deputado federal Roberto Valadão, que faleceu no mês passado. Roberto foi um dos maiores nomes do MDB no ES.

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, gravou um vídeo, que foi exibido no encontro, saudando o MDB do ES e o presidente Ricardo Ferraço. Em sua fala, o presidente do MDB estadual agradeceu aos filiados que se deslocaram no interior do estado para o encontro e destacou a importância da frente política liderada pelo governador Renato Casagrande.

“O MDB está mais vivo do que nunca e tem um projeto de crescimento pautado na humildade e respeito a todos os nossos partidos aliados que compõem a frente política liderada pelo nosso governador Renato Casagrande. Essa é a primeira grande reunião que nós fazemos, depois que eu tive a honra de suceder a presidentes do MDB que deram muita contribuição para construir a história desse partido”, disse.

O presidente do MDB do ES ressaltou a importância das eleições municipais. “Nós vamos debater e discutir as nossas cidades, que são onde os nossos desafios se apresentam e onde as pessoas vivem os seus sonhos. Por isso, considero as eleições municipais as mais importantes. Nos municípios, nós trabalhamos com muita cooperação com os movimentos populares, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Temos diretórios em 77 municípios e essa presença é um ativo muito considerável que contribui com o Espírito Santo”, afirmou.

Anfitrião do encontro, o prefeito Euclério Sampaio destacou a parceria entre o Governo do Estado e o município de Cariacica. “Hoje é um dia muito especial. O MDB está mais vivo do que nunca no ES! É um dos partidos mais tradicionais do país e do nosso estado e vai crescer ainda mais sob a liderança de Ricardo Ferraço. E, apesar de não ser do nosso partido, o governador Renato Casagrande é o maior estadista que já passou pelo Palácio Anchieta”, disse.

Desafios climáticos e capacitação

A secretária de estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, ministrou a palestra “Desafios Climáticos – Nova fronteira da gestão pública” e apresentou as ações do Governo do Estado na área, entre elas os investimentos para adaptação às mudanças climáticas por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CidadES).

Sobre a elaboração das estratégias para as eleições, o advogado Altamiro Tadeu abordou a legislação eleitoral, e o publicitário Álvaro Moura, comunicação e redes sociais. O professor Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, apresentou dados econômicos do estado na palestra “Espírito Santo: um estado luz no Brasil”.

MDB estadual

O MDB, um dos partidos mais tradicionais do país, passa por um momento de reestruturação no Espírito Santo. Atualmente, a sigla conta com 12 prefeitos filiados no estado, nos seguintes municípios: Alto Rio Novo (Luis Americo Borel), Baixo Guandu (Lastênio Cardoso), Cariacica (Euclério Sampaio), Colatina (Guerino Balestrassi), Ibatiba (Luciano Pingo), Irupi (Edimilson Meireles de Oliveira), Laranja da Terra (Josafa Storch), Mantenópolis (Hermínio Benjamin Hespanhol), Mucurici (Atanael Passos Wagmacker), Rio Bananal (Edmilson Santo Elisario), São Domingos do Norte (Ana Izabel M. de Oliveira) e Vargem Alta (Elieser Rabelo).

O partido tem ainda sete vice-prefeitos, nos municípios de Alto Rio Novo (Manuel Maforte Hote), Ibatiba (Creziane Moreno Coelho Neves), Irupi (Paulino Lourenço da Silva), Iúna (Claudio Deps Almeida), Laranja da Terra (Florisvaldo Kester), Santa Maria de Jetibá (Florentino Lauvares) e Viana (Fabio Luiz Dias) e 75 vereadores.

