ENERGIA ELÉTRICA | EDP alerta para cuidados com a eletricidade em dias de chuva

today2 de dezembro de 2022 remove_red_eye55

Empresa alerta para os riscos e destaca orientações que trazem mais segurança em casa e na rua

Água e eletricidade, uma combinação perigosa. Com as fortes chuvas que estão atingindo o Estado nos últimos dias, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta que o cuidado com a energia elétrica deve ser redobrado.

Entre as orientações está a atenção para as instalações elétricas internas da residência. Utilizar sempre materiais adequados e contar com a colaboração de profissionais devidamente treinados para o trabalho é de grande importância. Boas instalações possibilitam que os equipamentos sejam usados com segurança, evitando choques elétricos.

Outra dica é não utilizar equipamentos molhados ou em locais inundados, ou mesmo não manusear equipamentos elétricos estando com o corpo molhado ou descalço, pois estas situações aumentam o risco de choque elétrico. Caso a chuva venha a causar inundação na residência, atingindo o nível das tomadas, é preciso desligar o disjuntor imediatamente e chamar um profissional qualificado para fazer a revisão do local antes de ligar novamente os disjuntores.

“Durante as tempestades, a atenção deve ser redobrada. As descargas atmosféricas podem afetar aparelhos elétricos mesmo sem passar pela rede de distribuição de energia da concessionária, caso existam outros pontos de entrada e propagação interna, como antenas de TV”, explica Edson Barbosa, gestor da EDP.

Na rua, caso haja acidentes com placas, telhas ou árvores caídas sobre a rede elétrica, deve-se comunicar imediatamente a EDP pelos canais de atendimento e jamais tocar na fiação.

Cuidados importantes durante temporais e ocorrência de raios:

Em casa:

– Manter instalações elétricas em boas condições;

– Não fazer uso de benjamins (preferir os filtros de linha);

– Evitar goteiras perto de instalações elétricas (água conduz energia);

– Retirar da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis em período de fortes chuvas com descargas atmosféricas;

– Ao primeiro sinal de alagamento, móveis e eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

– Desligue o disjuntor, caso a água atinja níveis que possam alcançar as tomadas elétricas.

Na rua

– Não ficar em áreas descampadas debaixo de chuva;

– Não ficar debaixo de árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios;

– Procurar ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existem bueiros;

– Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com a EDP.

Em caso de dúvida ou solicitação, os clientes podem entrar em contato com a EDP por meio dos canais de comunicação: aplicativo EDP Online, no site www.edponline.com.br; Central de Atendimento no 0800 721 0707, com atendimento 24 horas e com ligação gratuita, e nas agências presenciais.