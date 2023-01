Entidades sociais recebem cadeiras de banho do governo do Estado

today24 de janeiro de 2023 remove_red_eye29

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na tarde desta terça-feira (24), da solenidade de entrega de 168 cadeiras de banho para 42 entidades sociais capixabas. A entrega é fruto de um projeto do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Espírito Santo (Apae-ES).

As doações foram patrocinadas pela Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (ABIJCSUD), instituição religiosa, sem fins lucrativos, com ampla experiência e práticas de caráter humanitário em todo o País. A entidade investiu mais de R$ 81 mil na ação. A iniciativa faz parte do compromisso do Governo do Estado no fortalecimento das políticas e práticas de inclusão e na ampliação de parcerias.

“O mérito da doação é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos aqui dando apoio e mobilizando as entidades. Uma cadeira de banho adequada garante uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Fizemos um bom trabalho na Assistência Social no último mandato e vamos aperfeiçoá-lo nestes próximos quatro anos. Contamos ainda com essas parcerias, como a igreja e as Apaes, para melhorarmos a vida das pessoas”, afirmou o governador Casagrande.

“Procuramos fazer a diferença na sociedade por meio do serviço e amor ao próximo. Dessa forma, toda a sociedade poderá ser fortalecida”, pontuou o representante da ABIJCSUD no evento, o gerente de Ajuda Humanitária da Igreja do Brasil, Paulo Araújo.

De acordo com as Apaes, 40 unidades serão beneficiadas com quatro cadeiras cada. Além da Apae, a Associação dos Amigos dos Autistas e a Vitória Down também serão contempladas com os equipamentos.

“Essa é uma ação social importante e a gente percebe o quanto o governador gosta das nossas Apaes. Para nós, esse momento é simbólico, pois terminamos 2022 e iniciamos este ano com eventos importantes, mostrando esse compromisso do Governo. Nosso Estado tem uma política pública na área da saúde para pessoas com deficiência. Para muitos, essas cadeiras podem parecer simples, mas muitas famílias não têm condições de ter um equipamento desses para que as pessoas com deficiência possam tomar um banho de forma decente. Enquanto movimento social, sentimos orgulho de ser essa ponte junto às pessoas que mais necessitam”, comentou o presidente da Federação das Apaes, Vanderson Gaburo.

“Nosso direcionamento é fortalecer todas as colaborações possíveis, sem nos ausentar do nosso papel na promoção das políticas públicas, para garantir a ampliação do processo de inclusão das pessoas que mais precisam de atenção do Estado”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.