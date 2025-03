Entrega dos carnês do IPTU 2025 de Vila Velha começa nesta sexta-feira (21)

A Prefeitura de Vila Velha inicia, nesta sexta-feira (21), a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2025, aos contribuintes do município. A distribuição será realizada por servidores municipais devidamente credenciados e identificados, abrangendo um total de 251.291 domicílios em todas as cinco regiões administrativas da cidade. Conforme a previsão da Secretaria Municipal de Finanças, a entrega deverá ser concluída até o dia 01 de abril.



Além do carnê físico, o contribuinte canela-verde também pode optar por emitir o boleto do IPTU 2025 presencialmente, no setor de atendimento da Secretaria de Finanças, no térreo da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica. Outra alternativa é retirar o documento via internet, por meio do link:

https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite&tab=tabCarneReemissao ou Clicando Aqui.



“A distribuição dos carnês começará pelos bairros da Região 5 e seguirá para as demais regiões de Vila Velha. Nossas equipes vão atuar diariamente na entrega, incluindo sábados e domingos, no horário das 8h às 20h. O IPTU 2025 poderá ser quitado em cota única, com desconto de 8%, até o dia do vencimento (10 de abril), ou efetuar o pagamento de forma parcelada, em até seis vezes, sem descontos”, informa Adinalva Prates, titular da Secretaria Municipal de Finanças.



De acordo com a secretária, a Taxa de Coleta de Lixo seguirá o mesmo cronograma de pagamento do IPTU, mas sem a concessão de descontos. “Essa taxa, cobrada anualmente junto ao tributo, é fundamental para a manutenção da limpeza urbana e a prestação de serviços públicos municipais”.



Adinalva explica, ainda, que os pagamentos do IPTU 2025 e da Taxa de Lixo podem ser realizados via Pix, utilizando “QR Code”, ou por meio do código de barras nas instituições financeiras conveniadas: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú.



Já os contribuintes que desejarem solicitar impugnação ou revisão de lançamentos devem protocolar seus requerimentos até a data de vencimento da primeira parcela ou da cota única, ou seja, até 10 de abril. O processo pode ser iniciado presencialmente nos guichês da Secretaria de Finanças, na Prefeitura, ou através de formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura. Os documentos necessários incluem comprovação de propriedade ou posse do imóvel, cópia do comprovante de residência, CPF e RG, ou CNH do titular.



“A arrecadação do IPTU permite investimentos em diversas áreas essenciais, como infraestrutura, educação, saúde e limpeza urbana, garantindo melhorias para toda a população”, explica a secretária de Finanças da PMVV.



Confira o cronograma de pagamento do IPTU 2025 em Vila Velha:

Cota única: vencimento – 10/04/2025

1ª parcela: vencimento – 10/04/2025

2ª parcela: vencimento – 10/05/2025

3ª parcela: vencimento – 10/06/2025

4ª parcela: vencimento – 10/07/2025

5ª parcela: vencimento – 12/08/2025

6ª parcela: vencimento – 10/09/2025

