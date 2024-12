Enzo Henrique relembra encontro com Maurício de Sousa: “Inesquecível”

O ator interpretará o vilão Genesinho em “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”

O jovem ator Enzo Henrique está prestes a realizar um grande sonho com sua estreia no cinema. Isso porque ele interpretará o vilão Genesinho no filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, que tem estreia prevista para janeiro de 2025.

“Quando surgiu a chance de fazer o teste para o filme, fiquei super empolgado! Aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica, e quando vi que poderia fazer parte desse universo foi como um sonho para mim”, entrega o ator.

Interpretar o vilão Genesinho foi um desafio que Enzo abraçou com muito entusiasmo. Entre todos os detalhes de sua preparação, o ator destaca um em especial: o encontro com o criador da história, o cartunista Maurício de Sousa.

“Tive o privilégio de ser recebido e poder conversar com o criador dos personagens da Turma da Mônica, o senhor Maurício de Sousa, que contou um pouco da história e a trajetória de cada personagem. Foi inesquecível”, relembra ele. Enzo entrega ainda que, embora tenha sentido aquele “friozinho na barriga” por conta da dimensão do projeto, se preparou intensamente para o papel, estudando o personagem e mergulhando no universo de “A Turma da Mônica”. “O Genesinho é convencido e cheio de atitude, mas também tem aquele jeito meio engraçado. Foi demais poder dar vida a ele no filme, uma experiência pra lá de incrível”, define.

Aos 11 anos e natural de Balneário Camboriú, ele detalha a aprovação para o papel como um dos dias mais felizes de sua vida. “É minha primeira vez em um projeto desse tamanho”, conta ele, que desde 2018 estuda interpretação para TV, cinema e teatro, tendo já atuado em produções como a websérie “Exploradores” e nas peças “Kuatamunató – Contos que Curam” e “Doce Obediência”.

Ter a chance de ver o personagem “saindo dos gibis e ganhando vida” foi uma das coisas que Enzo mais gostou nas gravações. Depois de crescer lendo as histórias do Chico Bento e de outros personagens da turma, ele se conectou de maneira especial com o enredo do longa.

“A temática do filme me fez refletir sobre a importância de defender o que amamos e a natureza ao nosso redor. Acho que todo mundo vai se envolver com a história”, idealiza Enzo.