Equipe da Decodi interdita casa de prostituição clandestina em Guarapari

2 de outubro de 2020

A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) interditou, na noite dessa quinta-feira (1°), uma casa de prostituição clandestina no bairro Ipiranga, em Guarapari. No local foram apreendidos R$ 2.540,00, em espécie, um notebook com fotografias íntimas e máquina de cartão do estabelecimento.

De acordo com o titular da Decodi, delegado Márcio Braga, oito mulheres estavam na casa no momento da operação. “O proprietário do estabelecimento, um homem de 44 anos, cobrava mensalmente R$ 1.800,00, de cada uma das mulheres para que elas trabalhassem no local. A casa foi fechada e o homem encaminhado à Delegacia, em Vitória”, explicou.

O proprietário foi autuado, em flagrante delito, pelo crime de rufianismo. “Ele pagou a fiança e, por enquanto, responderá o processo em liberdade”, afirmou o delegado.

Márcio Braga informou ainda que, denúncias anônimas a respeito desses crimes podem ser realizadas pelo Disque-Denúncia 181. “Caso a população tenha informações sobre essa exploração e esses locais clandestinos, que realize uma denúncia anônima pelo Disque- Denúncia 181”, disse.

Por Fernanda Pontes