Equipe da Defa prende suspeito de traficar anabolizantes em Vitória

8 de julho de 2020

A equipe da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) prendeu, nessa terça-feira (07), um homem de 39 anos suspeito de traficar anabolizantes e falsificar receitas médicas. A prisão em flagrante ocorreu na residência do suspeito, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Na casa do detido foram apreendidas 15 caixas do medicamento chamado Durateston, além de seringas e algumas receitas falsificadas. “Ele falsificava as receitas médicas para comprar os anabolizantes em farmácias de Vitória e assim revendê-los e usá-los também”, explicou a titular da Defa, delegada Nicolle Perúsia.

A delegada informou que essa não é a primeira vez que o homem é detido. “Ele foi preso em 2018 pelo crime de furto”,disse.

O suspeito foi atuado pelo crime de falsificação de documento particular, farmacêutico ou medicinal e por tráfico de anabolizantes. Foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Sobre o medicamento

Durateston é um remédio utilizado durante o tratamento de reposição de testosterona em homens com distúrbios hipogonadais primários ou secundários, tanto congênitos, como adquirido, melhorando os sintomas causados pela insuficiência do hormônio sexual masculino.

Este medicamento está disponível em farmácias na forma de injeção, contendo vários ésteres de testosterona, com diferentes velocidades de ação, permitindo ao usuário uma ação imediata e prolongada do medicamento por três semanas. A injeção deve ser administrada por um profissional de saúde.

Por Fernanda Pontes