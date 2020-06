Equipes da Deic e Denarc de Guarapari prendem suspeito de entregar cocaína em domicílio

today10 de junho de 2020 remove_red_eye23

A equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Guarapari, com o apoio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (08), um homem de 26 anos suspeito de tráfico de drogas. As investigações mostram que ele entregava cocaína em domicílio. A prisão aconteceu no bairro Bela Vista, em Guarapari.

“O suspeito entregava droga de alta qualidade nas residências dos usuários de classe média. Recebemos informações pelo disque-denúncia e realizamos as diligências. Quando chegamos à residência dele, encontramos 13 unidades de cocaína, centenas de embalagens para o embalo da droga e R$ 6 mil em espécie”, disse o responsável pela operação, delegado Guilherme Eugênio.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

Outras prisões

Na tarde dessa segunda-feira (08), as equipes da Deic e Denarc de Guarapari prenderam um homem de 49 anos suspeito de crimes contra o patrimônio. O crime teria acontecido em 2018, no município de Vargem Alta. Ele foi preso no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari.

Segundo o responsável pela ação, delegado Guilherme Eugênio, a 9ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim fez contato com as equipes de Guarapari. “Os policiais civis da Regional tiveram conhecimento de que ele estaria na cidade e fez contato para que o mandado de prisão preventiva em desfavor dele fosse cumprido”, afirmou.

O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari.