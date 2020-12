Eric Santos participa de videoclipe de Valtinho Jota

Eric Santos está de volta. O ator angolano de grande sucesso na TV portuguesa aceitou o convite do cantor Valtinho Jota e fez uma grande participação no videoclipe da canção “Trocando em Miúdos”. Sucesso de Chico Buarque, a música faz parte do novo álbum do artista brasileiro, chamado “Do meu jeito”.



No vídeo, Eric dá vida ao personagem que na história está fazendo a mala para sair de casa, marcando a separação de um relacionamento. O personagem narra com detalhes tudo o que levará e o que deixará com a mulher em virtude da separação. A música é um sucesso de Chico Buarque e que Valtinho Jota preparou uma ótima releitura para este álbum.

Brasileiro, mas há 2 anos morando em Braga (Portugal), Valtinho Jota irá lançar o seu novo álbum na próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro. E a cada semana ele pretende lançar vídeos de cada uma das faixas. A música “Trocando em Miúdos” será lançada na próxima terça-feira, dia 22, no perfil do cantor no YouTube.



Eric Santos tem 48 anos de idade e nasceu em Luanda (Angola). Foi viver em Portugal na infância e lá se tornou um ator e apresentador de sucesso na televisão portuguesa. Já fez diversos trabalhos em várias emissoras, além de ter atuado em muitos filmes, e hoje é um dos grandes nomes da dramaturgia do país.