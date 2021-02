ES antecipa a vacinação de idosos acima dos 85 anos no Estado

O Governo do Estado vai antecipar a vacinação do público idoso com mais de 85 anos no Espírito Santo, com a disponibilidade de 15 a 20 mil doses. A decisão foi anunciada em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quarta-feira (17), com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

“Devemos receber, a partir da próxima semana, um lote importante de vacinas do Instituto Butantan e, por isso, decidimos disponibilizar de 15 a 20 mil doses para os municípios anteciparem a vacinação deste público. Acreditamos que a velocidade para que consigamos alcançar a maior parte da população deve ser perseguida por todos os gestores. Estaremos, então, antecipando doses para seguir imunizando novos grupos entre a faixa etária dos idosos no nosso Estado”, disse o secretário Nésio Fernandes.

Segundo o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, o Estado tem realizado as ampliações com planejamento. “Qualquer passo dado no Espírito Santo sobre a pandemia envolve um grande debate entre a Secretaria e os municípios capixabas. Quando o secretário anuncia a possibilidade de ampliar a vacinação, é porque na próxima semana, antes do prazo da segunda dose de quem está tomando a primeira esta semana, já vão chegar as doses para fazer o suprimento daquelas que vamos utilizar agora”, garantiu.

Reblin também ressaltou que “na medida em que os municípios alcançarem 90% da faixa etária acima (que está sendo imunizada), eles iniciam a vacinação da faixa etária seguinte”, seguindo as determinações da Resolução CIB Nº 13, publicada com atualização no sábado (13), no Diário Oficial do Estado.

Com esta garantia por parte do Ministério da Saúde de novas doses com chegada prevista ainda em fevereiro, os imunizantes armazenados na Central Estadual de Frio da Secretaria da Saúde, destinados à segunda aplicação do público-alvo que se vacinou na última semana e na semana vigente, serão destinados aos idosos acima de 85 anos.

As doses começarão a ser distribuídas nesta quinta-feira (18) para os municípios da Região Metropolitana de Saúde e encaminhadas às Regionais de Saúde Sul, Central e Norte, nesta sexta-feira (19). O critério de distribuição para cada município será realizado pelo quantitativo proporcional da população-alvo a ser vacinada de cada cidade.