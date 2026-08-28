ES mantém liderança nacional em solidez fiscal e sobe para 5º no ranking de competitividade

today28 de agosto de 2026 remove_red_eye35

Estado ocupa o primeiro lugar em solidez fiscal pelo terceiro ano consecutivo e avança duas posições na classificação geral

O Espírito Santo manteve, pelo terceiro ano consecutivo, a liderança nacional em solidez fiscal. O resultado faz parte do Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado nesta quinta-feira (27).

Além do primeiro lugar no pilar fiscal, o Estado alcançou a segunda colocação nacional em Infraestrutura. Na classificação geral, que reúne diferentes aspectos da administração pública e do desenvolvimento econômico e social, o Espírito Santo avançou duas posições em relação a 2025 e chegou ao 5º lugar entre as 27 unidades da Federação.

Liderança em indicadores fiscais

O desempenho do Espírito Santo na área fiscal está relacionado à capacidade de manter equilíbrio entre receitas, despesas e endividamento, preservando recursos para investimentos e políticas públicas.

O ranking considera nove indicadores relacionados às contas estaduais: Taxa de Investimentos, Regra de Ouro, Solvência Fiscal, Sucesso do Planejamento Orçamentário, Dependência Fiscal, Resultado Primário, Gasto com Pessoal, Índice de Liquidez e Poupança Corrente.

O Estado ficou em 1º lugar no Brasil nos indicadores de Regra de Ouro, Solvência Fiscal e Poupança Corrente. Também conquistou a 2ª posição nacional em Taxa de Investimentos e Gasto com Pessoal.

A Regra de Ouro avalia, entre outros aspectos, a capacidade do Estado de evitar o uso de endividamento para financiar despesas correntes, permitindo que a contratação de dívida seja direcionada principalmente a investimentos.

Já a Solvência Fiscal considera a relação entre a dívida e os recursos disponíveis para seu pagamento. Quanto menor o comprometimento das receitas com dívidas, maior tende a ser a capacidade financeira para novos investimentos.

A Poupança Corrente, por sua vez, indica quanto sobra das receitas após o pagamento das despesas necessárias ao funcionamento da administração pública, mostrando a capacidade de realizar investimentos com recursos próprios.

Para o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, a manutenção da liderança é resultado de uma política baseada em planejamento e controle das contas públicas.

Segundo ele, o equilíbrio fiscal amplia a capacidade do Estado de realizar investimentos em infraestrutura e serviços destinados à população.

O subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio, também relacionou o desempenho das contas públicas ao ambiente econômico. Na avaliação dele, o equilíbrio fiscal aumenta a previsibilidade para empresas e investidores, favorecendo a atração de novos empreendimentos e a geração de empregos.

Espírito Santo é vice-líder em infraestrutura

Outro destaque no ranking foi a segunda colocação nacional em Infraestrutura.

O pilar avalia aspectos relacionados a energia elétrica, telecomunicações, saneamento e transportes, considerando tanto a disponibilidade quanto a qualidade desses serviços.

O desempenho tem impacto direto sobre a circulação de pessoas e mercadorias, o funcionamento das empresas e a capacidade de atração de investimentos.

Estado sobe duas posições no ranking geral

Na classificação geral do Ranking de Competitividade dos Estados 2026, o Espírito Santo alcançou a 5ª colocação nacional, duas posições acima do resultado registrado em 2025.

A avaliação reúne 10 pilares temáticos e 100 indicadores, utilizados para analisar aspectos como desenvolvimento econômico, qualidade dos serviços públicos e condições oferecidas à população.

O desempenho fiscal também se soma a outros resultados positivos obtidos recentemente pelo Estado.

O Espírito Santo conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, Nota A+ em gestão fiscal na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O Estado também acumula 14 anos consecutivos com Nota A na Capacidade de Pagamento (Capag) e recebeu Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.

Criado em 2011, o Ranking de Competitividade dos Estados busca avaliar a capacidade das unidades da Federação de promover desenvolvimento sustentável e melhores condições de vida para a população.